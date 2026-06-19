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La ceremonia incluyó reconocimientos a vecinos pioneros, una ofrenda floral en homenaje a los primeros pobladores, intercambio de presentes y el tradicional desfile cívico-militar con participación de instituciones educativas, fuerzas de seguridad y organizaciones de la comunidad.

BONPLAND. JUEVES 18 DE JUNIO DE 2026. El gobernador Hugo Passalacqua encabezó el acto oficial por el 132° aniversario de Bonpland, realizado en la plaza central de la localidad. La ceremonia reunió a autoridades provinciales y municipales, vecinos, instituciones educativas, fuerzas de seguridad y organizaciones de la comunidad para conmemorar un nuevo aniversario de la fundación del municipio.

La actividad comenzó con el saludo protocolar a la Agrupación 18 de Junio. Posteriormente, se llevó a cabo una ofrenda floral en homenaje a los pioneros de la localidad y un minuto de silencio en memoria de quienes formaron parte de las primeras etapas de la historia de Bonpland. Durante la ceremonia también se entregaron reconocimientos a diez vecinos pioneros por su aporte al crecimiento de la comunidad.

Entre los homenajeados estuvieron: Gerónimo Correa, Víctor Ignacio Reinick, Fidelina Gómez, Morocha Montenegro, Ángel José Fuglistaler, Abel Fuglistaler; María Juana Vallejos, Celia Viera Duarte, Oscar Antonio Ferreyra y Ramón González.

La jornada incluyó el tradicional desfile cívico-militar, del que participaron establecimientos educativos, fuerzas de seguridad y organizaciones comunitarias. Como cierre de las actividades conmemorativas, el Ballet Municipal “Flores Blancas” presentó una intervención artística ante los asistentes.

ESTE PUEBLO SE HIZO EN CONJUNTO CON CRIOLLOS, INMIGRANTES, Y NUESTROS PAISANOS GUARANÍES

Durante el acto, el Passalacqua afirmó que Bonpland «es un pueblo con muchísima historia, 132 años es mucho en una provincia muy joven, pero también veo que tiene mucho a futuro». En ese sentido, reconoció como «las máximas autoridades” de los festejos son los vecinos de la comuna. «Bonpland fue grande, es grande y será grande. Es un lugar donde uno recuerda las cosas con cariño», añadió.

En ese marco, sostuvo que «en un mundo lleno de egoísmo, hay que ser compañero y un buen compañero del otro, esa es la llave al progreso. Una persona sola no puede hacer nada. Este pueblo se hizo en conjunto con criollos, inmigrantes, y nuestros paisanos guaraníes. Hay que creer en el otro, en estos momentos difíciles, es la única manera que yo conozco de salir adelante. Hay que estar juntitos».

«Siempre el mensaje es de hacer las cosas juntos. Solo nadie puede. Casualmente, en esta ciudad, acá en Bonpland, en este pueblo hermoso, nació la primera cooperativa de la provincia», reiteró.

También resaltó el legado de los pioneros. “Gracias a ellos, hoy estamos disfrutando de este evento N.º 132. Nuestros ancestros, nuestros espíritus, están acá dando vueltas. Y a ellos, a los que no están —pero que están presentes en sus hijos, sus nietos, sus bisnietos—, este modesto gobernador les dice muchas gracias, muchísimas gracias, por el esfuerzo, por los calores que pasaron, por los momentos complejos», enfatizó.

Passalacqua reafirmó su compromiso con la comunidad y aseguró “estar siempre, 24/7, al lado de la gente” y “con los intendentes que están en la trinchera, la primera línea de frontera con los problemas de los vecinos». Asimismo, agradeció el respaldo de los jefes comunales de Misiones, y reconoció su apoyo como fundamental para seguir trabajando de manera cooperativa por la gente. Finalmente, alentó a los ciudadanos a seguir construyendo juntos un futuro mejor.

En tanto, el intendente, Juan Carlos Bueno, en su repaso histórico, recordó que Bonpland fue fundado en 1894 y que, pese a la migración de colonos por la degradación del suelo, quedaron los pioneros y construyeron el pueblo con sacrificio. «Hicieron lo que es nuestra tierra amada, nuestro querido pueblo de Bonpland», resaltó.

En la misma línea, destacó la gestión municipal pese a la difícil situación económica y agradeció al gobernador Passalacqua por su apoyo con planes sociales como Plan Techo y el programa Mamá Misionera. En especial, agradeció las gestiones por la reparación por el reacondicionamiento de los accesos viales al municipio y el desarrollo de planes de electrificación rural en la zona.

Inclusive, adelantó que “se han llevado adelante gestiones con el gobernador, a través del PROSAP y del Banco Interamericano de Desarrollo, un recambio de postes desde la Cruz de Santa Ana hasta la terminal de Bonpland. Serán aproximadamente 179 postes con sus respectivos terminales y el cableado de los mismos. Con esto se construirá una subestación y, después, se van a cambiar todos los transformadores».

También, se comprometió a seguir trabajando por el crecimiento de Bonpland junto al gobierno provincial y los intendentes de Misiones. “Hoy el panorama es complicado, pero seguimos trabajando, seguimos trabajando por el pueblo, seguimos trabajando por nuestra gente”, puntualizó.

Por último, tomó la palabra el pionero Ramón González, quien repasó la historia de la localidad, su auge con inmigrantes, el impacto de las industrias y el comercio en la zona. «Quiero decirle a la gente que se radicó en este pueblo, que no tengan ninguna duda: que han elegido el mejor lugar de Misiones y de la Argentina», declaró.

Entre los asistentes al acto, estuvieron el ministro coordinador de Gabinete, Carlos Sartori; el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez; el subsecretario de Asuntos Municipales, José Schiro; el jefe de Policía de Misiones, Sandro Martínez; la directora general del Servicio Penitenciario Provincial, Valeria Mereles; los jefes comunales Matías Sebely (Leandro N. Alem), Jorge Tenaschuk (San José), Cristian Becker (Dos Arroyos), Ramón Toledo (Loreto), Celia Smiak (Almafuerte), Silvia Estigarribia (Profundidad), Diego Pedrozo (Cerro Corá), Daniel Rodríguez (Alvear), Rubén Golot (Gobernador López), Eduardo Vázquez (El Alcázar) y Emanuel Benítez (Corpus Christi); los veteranos de la Guerra de Malvinas Cayetano Martínez y Valentín Piris, junto a otras autoridades provinciales, municipales, integrantes de las fuerzas de seguridad y vecinos de la comunidad.

UNA LOCALIDAD CON 132 AÑOS DE HISTORIA

Bonpland fue fundada el 18 de junio de 1894. El municipio lleva el nombre del naturalista francés Aimé Bonpland, reconocido por sus aportes al estudio de la flora sudamericana. A lo largo de más de un siglo de historia, la localidad construyó una identidad vinculada al trabajo, la producción y el esfuerzo de generaciones de pobladores que contribuyeron a su desarrollo. Vale resaltar que la primera cooperativa en Misiones fue fundada, en 1926,y fue la Agrícola Tabacalera y Yerbatera en esta localidad.