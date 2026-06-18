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La Fundación Grupo London Supply llevará adelante una campaña de salud en el Parque Educativo “Barrio 1° de Mayo” de Puerto Iguazú los días 24, 25 y 26 de junio del corriente año.

Se trata de la octava edición de la campaña médica integral “Supersanitos”. Esta vez, se completará un total de tres jornadas consecutivas de chequeos pediátricos, fonoaudiológicos y oftalmológicos, además de controles de vacunación, nutrición y puericultura. También se realizarán talleres de alimentación saludable, lactancia, desarrollo del lenguaje y musicoterapia, destinados a promover hábitos saludables y acompañar el crecimiento integral de los niños y niñas. Las actividades alcanzarán a los 1.500 estudiantes de la institución apadrinada por la Fundación en Puerto Iguazú.

Este programa se desarrolla con el acompañamiento del Ministerio de Salud de la Provincia y el respaldo del Consejo General de Educación. También merece destacarse el compromiso solidario de profesionales de la salud del sector público y privado, junto con la participación de directivos, docentes y miembros de la comunidad del Parque Educativo “Barrio 1° de Mayo”, además del equipo del Duty Free Shop Puerto Iguazú —los llamados “Ángeles Rojos”—, quienes desde la primera edición se suman cada año, para colaborar con las distintas actividades.

“La fortaleza de este programa radica en su permanencia y sostenimiento a lo largo del tiempo”, señala María Taratuty, directora de la Fundación Grupo London Supply. “Los resultados obtenidos al cierre de cada campaña no sólo nos permiten realizar un seguimiento individualizado de los casos detectados, sino también construir un panorama general sobre la situación de la comunidad educativa. A partir de ello, podemos comparar la evolución año tras año y medir el impacto concreto de la campaña en el largo plazo”.

COMPROMISO EMPRESARIAL

Al igual que en la última edición, y gracias a los excelentes resultados arrojados, diferentes empresas locales mantienen su apoyo a las campañas de salud de la Fundación Grupo London Supply, aportando servicios fundamentales para el desarrollo operativo de las actividades. De esta manera, la Fundación quiere agradecer expresamente su compromiso social a las siguientes empresas de la ciudad de Puerto Iguazú: Iguazú Grand Hotel, Hotel O2, Restaurante Aqva, Restaurante La Rueda, Remisería A.R.T.U.I, Óptica Sigma, L&D Visual, Consultorio fonoaudiológico Eldorado y Audiología Iguazú.

ACERCA DE LA FUNDACION GRUPO LONDON SUPPLY:

La Fundación Grupo London Supply nace en el 2008, en el marco del Programa de Responsabilidad Social Empresaria de London Supply Group, con la misión de trabajar en pos de una mejor calidad de vida bajo el lema: “Poner más donde hay menos”. Es a través de esta institución que se canalizan todas las obras y acciones cuyos objetivos son contribuir en las áreas de salud y educación en cada una de las ciudades donde las empresas del Grupo desarrollan sus actividades.