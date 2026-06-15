En el Estadio Monterrey, la Blågult tuvo una presentación de ensueño, arrasó 5-1 con las Águilas de Cartago y comenzó la Copa del Mundo de una manera inmejorable.

Suecia goleó 5-1 a Túnez en el estadio BBVA de Monterrey y lidera en soledad el grupo F del Mundial 2026.

Yael Falcón Pérez debutó en el certamen y tuvo trabajo: convalidó vía VAR uno de los tantos de la Selección europea.

Por este mismo grupo, más temprano, Países Bajos y Japón igualaron 2-2 en un encuentro atractivo en Texas.

Yasin Ayari -por 2-, Alexander Isak, Victor Gyokeres y Mattias Svanberg convirtieron los goles de Suecia, que mostró una actuación verdaderamente contundente.

Antes del descanso Omar Rekik estableció el descuento para el combinado africano, que no hizo pie en ningún momento del encuentro.