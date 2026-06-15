Tras un primer tiempo de pocas emociones, en la segunda mitad el partido se encendió con cuatros goles. Países Bajos se puso en ventaja en dos oportunidades, pero Japón se lo igualó y terminaron repartiendo puntos.

Países Bajos y Japón igualaron 2-2 este domingo en un frenético partido por la primera fecha del Grupo F del Mundial 2026, que también está integrado por Suecia y Túnez. El encuentro tuvo lugar en el Dallas Stadium.

Luego de lo que fue un muy aburrido primer tiempo, las emociones iban a llegar en un complemento para el infarto. Fue la «Naranja» quien primero se puso en ventaja, con el tanto de Virgil van Dijk, de cabeza y con algo de suspenso.

La alegría duraría poco, ya que rápidamente apareció Nakamura para la primera de las dos igualdades. Aunque Summerville volvió a adelantar a los europeos, que ahora sí parecían llevarse la victoria.

El equipo nipón había hecho méritos suficientes para al menos conseguir un punto, y lo logró en el último suspiro, con un muy buen gol de cabeza de Kamada a dos minutos del cierre.