La Dirección Provincial de Vialidad lleva adelante trabajos en distintos puntos de Misiones que combinan mantenimiento ambiental, seguridad vial y mejoras en la conectividad. Las intervenciones benefician tanto a conductores como a vecinos de diferentes localidades.

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) continúa ejecutando obras y tareas de mantenimiento en diversos municipios de Misiones. Se trata de intervenciones que apuntan a fortalecer la infraestructura vial, preservar el ambiente y mejorar la calidad de vida de las comunidades.

En Oberá, equipos de trabajo realizan tareas de limpieza en el lecho del arroyo Mbotaby en coordinación con el municipio local. Las acciones buscan retirar residuos acumulados en el cauce para garantizar el correcto escurrimiento del agua y contribuir al cuidado ambiental del sector.

Además de favorecer el normal funcionamiento de la corriente fluvial, estos trabajos permiten proteger alcantarillas, puentes y terrenos costeros. En paralelo, reduce riesgos ante eventuales crecidas y asegurando mejores condiciones para la infraestructura existente.

Por otra parte, el área de señalización avanza con la colocación y reposición de cartelería preventiva, informativa y reglamentaria sobre la Ruta Provincial Nº 7. Estas tareas forman parte de un plan permanente de mantenimiento destinado a reforzar la seguridad vial y brindar mayor información a quienes transitan por la red provincial.

Puentes para conectar a una provincia

Por otra parte, en Bernardo de Irigoyen, el nuevo puente construido en el barrio Cuatro Hermanos ya se convirtió en una obra clave para la vida cotidiana de los vecinos. La estructura reemplazó a un paso anterior que presentaba limitaciones y ahora ofrece una conexión más segura, cómoda y eficiente para los habitantes de la zona.

La obra forma parte del programa provincial 100 Puentes, una iniciativa que nació con el objetivo de mejorar la conectividad entre comunidades. Así también, busca y facilitar el acceso a servicios, establecimientos educativos y actividades productivas.

Desde la DPV destacan que el contacto permanente con los vecinos permite identificar necesidades concretas y planificar soluciones acordes a cada realidad local. Remarcan que escuchar a la comunidad y trabajar de manera conjunta es fundamental para impulsar transformaciones que generen un impacto positivo en el territorio.

Con 293 puentes construidos en toda la provincia, el programa se consolidó como una de las principales herramientas para fortalecer la integración territorial de Misiones, acercando oportunidades y mejorando las condiciones de movilidad para miles de familias.