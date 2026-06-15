El conjunto africano derrotó 1 a 0 al equipo dirigido por Sebastián Becaccece en un partido correspondiente al grupo E del Mundial 2026.

Costa de Marfil le ganó 1 a 0 a Ecuador este domingo en el debut en el Mundial 2026 en el Estadio de Filadelfia, en un partido correspondiente a la primera fecha del grupo E.

Horas antes, Países Bajos y Japón debutaron con un electrizante empate 2 a 2 en Texas, en un partido correspondiente al grupo F. Los goles del equipo neerlandés fueron convertidos por Virgil Van Dijk y Crysencio Summerville. Por su parte, los tantos nipones fueron marcados por Keito Nakamura y Koki Ogawa sobre el cierre del encuentro.

Además, Alemania estrenó con una victoria categórica por 7-1 ante Curazao, en su estreno en el torneo por el grupo E. Los goles del conjunto europeo fueron convertidos por Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz (2), Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav, en una actuación de alto nivel donde dominó de principio a fin. Curazao descontó a través de Livano Comenencia, en un encuentro que marcó el inicio del camino de ambos