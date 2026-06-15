La fuerte inversión tecnológica realizada por la provincia en materia de seguridad, con la instalación de centros de monitoreo y puestos del CIO 911 en distintos municipios, volvió a mostrar resultados concretos este fin de semana. Gracias al trabajo coordinado entre las cámaras de videovigilancia y las fuerzas policiales, 11 personas fueron detenidas mientras cometían distintos ilícitos.

Cámaras

La red de monitoreo inteligente desplegada por el Gobierno de Misiones permitió este fin de semana la detención de 11 personas en diferentes puntos. Los procedimientos fueron posibles gracias a la intervención de operadores del CIO 911, que detectaron en tiempo real diversos hechos delictivos y alertaron a las patrullas policiales, facilitando una rápida respuesta y la aprehensión de los sospechosos en plena comisión de los delitos.

Las cámaras de seguridad con monitoreo de la Policía de Misiones permitieron la detección y detención de 11 personas en distintas localidades. Se produjeron durante el sábado y las primeras horas del domingo.

Uno de los procedimientos más relevantes tuvo lugar en Posadas. Operadores del Centro Integral de Operaciones 911 detectaron en tiempo real a tres hombres que intentaban sustraer cables y flores ornamentales de un predio privado. Gracias al seguimiento por cámaras y al rápido despliegue de las patrullas, los sospechosos fueron interceptados y detenidos antes de concretar el hecho.

A este operativo se sumó otro realizado sobre la avenida Uruguay, donde los videovigiladores observaron a un hombre que presuntamente sustraía cables. Tras la alerta emitida a los móviles policiales, el sospechoso fue localizado y detenido a pocas cuadras del lugar.

En San Javier, investigadores recuperaron una bicicleta y una garrafa que habían sido sustraídas de una vivienda del barrio Santa Teresita. Los elementos fueron hallados ocultos entre malezas en inmediaciones de la costa del río Uruguay y posteriormente restituidos a su propietaria.

Por otra parte, en Oberá, dos hombres fueron detenidos por ocasionar disturbios en inmediaciones de un local comercial y uno de ellos portaba un machete. Asimismo, en el barrio Günther, los investigadores capturaron a un joven acusado de participar en un robo calificado cometido contra un vecino de 18 años. Lograron además recuperar el teléfono celular y las prendas de vestir sustraídas.

También en Oberá, efectivos policiales esclarecieron parcialmente un hurto denunciado en una obra en construcción. Recuperaron una motosierra que había sido escondida en una zona boscosa del barrio Villa Blanquita.

En Eldorado, un hombre fue demorado en una investigación por el hurto de animales de granja. Mientras que en Puerto Rico otros dos fueron interceptados cuando trasladaban un termotanque y cables presuntamente sustraídos de una vivienda, elementos cuya procedencia es investigada.

Finalmente, en Posadas, un motociclista fue interceptado cuando realizaba maniobras peligrosas sobre la Costanera, circulando además sin la documentación obligatoria, por lo que se procedió al secuestro del rodado.

Los detenidos y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Justicia, mientras continúan las investigaciones correspondientes en cada una de las causas.