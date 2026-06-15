La capital misionera volvió a posicionarse como uno de los destinos más elegidos de la región durante el fin de semana largo, impulsada por una variada programación cultural, deportiva y turística que atrajo a visitantes y residentes.

Posadas atraviesa un junio con fuerte movimiento turístico y una agenda cargada de propuestas culturales, deportivas y recreativas que consolidan su atractivo regional. Durante el fin de semana largo, la capital misionera recibe una importante afluencia de vecinos y visitantes, especialmente turistas brasileños favorecidos por el feriado en el país vecino.

El impacto se refleja en la hotelería, la gastronomía, el comercio y los espacios de recreación, con niveles de ocupación hotelera que alcanzaron picos del 80%, según datos de la Dirección General de Turismo e Inversiones de Posadas. El movimiento turístico continuará este lunes, última jornada del feriado, con expectativas de sostener una alta circulación de visitantes en toda la ciudad.

La ciudad vuelve a posicionarse como uno de los destinos elegidos de la región gracias a una combinación de propuestas culturales, deportivas y turísticas que atraen tanto a visitantes como a residentes. Durante las jornadas de descanso se observó una fuerte circulación de personas en la costanera, el centro y los principales puntos de interés de la ciudad.https://www.canal12misiones.com/noticias-de-misiones/turismo/misiones-para-misioneros-finde-largo/embed#?secret=J728i73LxQ#?secret=AtWXj5Zywp

Recorridos para descubrir la historia y el patrimonio local

La agenda turística organizada por el municipio incluyó recorridos guiados sin costo que permitieron redescubrir la historia y el patrimonio de Posadas. El viernes se desarrolló el paseo “Historia de la Peste Bubónica”, una propuesta que abordó uno de los episodios menos conocidos del pasado posadeño e incluyó una visita a la Logia Roque Pérez.

Las actividades continuaron el sábado con una nueva edición del tradicional Paseo de los Templos. A bordo de un minibús, los participantes recorrieron distintos espacios de culto de la ciudad, poniendo en valor la diversidad religiosa, cultural y patrimonial que caracteriza a la capital provincial.

El domingo, en tanto, tuvo lugar el recorrido guiado por la Bajada Vieja, uno de los circuitos más representativos de Posadas. Desde el Monumento a Andrés Guacurarí, vecinos y turistas caminaron por uno de los barrios con mayor carga histórica de la ciudad, conociendo relatos, personajes y tradiciones que forman parte de la identidad local.

A estas propuestas se sumó una amplia programación cultural y recreativa distribuida en distintos puntos de la ciudad. Espectáculos, actividades familiares y opciones de entretenimiento complementaron una oferta que buscó mostrar diferentes facetas de Posadas durante el fin de semana largo.

Deporte y emprendedurismo, protagonistas del fin de semana

El deporte también tuvo un papel destacado. El Polideportivo Finito Gehrmann fue escenario del Torneo Provincial de Gimnasia Artística, que reunió durante dos jornadas a deportistas de toda Misiones. Gimnastas de las categorías D, C2, C, B y A exhibieron su talento, técnica y años de preparación en una competencia que convocó a familiares, entrenadores y público en general.

La actividad continuó este domingo con la Feria Spacio Mujer, desarrollada en el Teatrino de la Ex Estación, en el cuarto tramo de la costanera. Emprendedoras, artesanas y creadoras locales participaron de una jornada dedicada a visibilizar el trabajo independiente, promover el consumo local y generar espacios de encuentro al aire libre.

El movimiento turístico también se hizo sentir en los espacios públicos más concurridos de la ciudad. La costanera, los parques urbanos y los sectores gastronómicos registraron una importante presencia de visitantes, especialmente durante las tardes y noches, consolidando una postal característica de los fines de semana largos en la capital misionera.

Con una oferta cada vez más diversa y una agenda que combina historia, cultura, deporte y entretenimiento, Posadas continúa fortaleciendo su perfil como destino de escapadas regionales. La llegada de turistas brasileños y los altos niveles de ocupación hotelera reflejan el impacto que generan los fines de semana largos en la actividad económica y turística de la ciudad, un movimiento que se espera continúe este lunes con el cierre del feriado.