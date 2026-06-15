Se trata de un tótem de autogestión cuyo objetivo es facilitar a los vecinos la realización de diferentes trámites. La herramienta tecnológica posibilita una atención más rápida, simple y cómoda para los usuarios de la empresa eléctrica.

El montaje de tótems forma parte del plan de digitalización que busca alcanzar un sistema 100 % online. Las nuevas terminales, como la instalada en Corpus, permiten realizar gestiones de manera autónoma, sin necesidad de pasar por una ventanilla de atención. El sistema funciona de forma similar a la aplicación móvil y al sitio web de la empresa.

El intendente de Corpus, Emanuel Benítez, destacó el trabajo conjunto entre la Municipalidad local y Energía de Misiones subrayando que la terminal permitirá “facilitar consultas, descargar facturas, acelerar el pago de servicios, la realización de reclamos y el acceso a información vinculada al suministro eléctrico”. “La incorporación de estas herramientas digitales permite una modernización tecnológica en la localidad, que está dando sus primeros pasos” destacó el jefe comunal.

Plan de digitalización en Misiones

Energía de Misiones prevé instalar los tótems en forma progresiva en distintas localidades de la provincia para ampliar el acceso a este sistema de atención.

Actualmente se encuentran instalados 14 tótems de autogestión en distintos puntos del territorio. Desde la empresa explicaron que la propuesta apunta a ofrecer una experiencia similar a la de los cajeros automáticos bancarios, donde gran parte de las operaciones puede resolverse de manera directa y sencilla, sin depender exclusivamente de atención personalizada.