Especialistas de Buenos Aires, el Favaloro y hospitales de la región se reunieron en Posadas para capacitarse en la molécula que puede modificar el curso de la enfermedad. El Parque de la Salud se posiciona como referente en el NEA

El Servicio de Dermatología del Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga” organizó recientemente una jornada científica de actualización centrada en el Guselkumab, un tratamiento biológico inhibidor de la interleuquina 23 que representa uno de los avances más relevantes en el manejo de la psoriasis en los últimos años. Disertaron especialistas del Hospital Ramos Mejía de la Ciudad de Buenos Aires, del Hospital Favaloro y de unidades sanitarias de la provincia, en una jornada que consolidó al Madariaga como nodo de referencia en dermatología para toda la región del NEA.

Una jornada científica con mirada regional

La Dra. María José Corsi, responsable del Servicio de Dermatología del Hospital Madariaga, fue la impulsora del encuentro. “Realizamos hoy una jornada sobre la nueva actualización en tratamientos para la psoriasis. Es un tratamiento biológico, se denomina Guselkumab, que es una anti-interleuquina 23, para mejorar la calidad de vida de todos los pacientes con psoriasis”, explicó la especialista al presentar la actividad.

La convocatoria reunió a profesionales de distintos puntos del país y de la provincia, lo que le otorgó al evento una dimensión interinstitucional que va más allá de la capacitación interna: se trata de la construcción de una red médica activa, donde el intercambio de criterios clínicos y la actualización terapéutica son herramientas concretas de mejora en la atención.

El Guselkumab: una molécula que puede cambiar el curso de la enfermedad

El Dr. Adrián Antonelli, especialista en psoriasis del Hospital Ramos Mejía de la Ciudad de Buenos Aires y figura central de la jornada, presentó el perfil farmacológico y clínico del Guselkumab con precisión y entusiasmo. “Es una molécula innovadora que ha revolucionado el tratamiento de la psoriasis en los últimos años”, señaló. “Van a venir nuevas seguramente, pero esta molécula es una molécula que puede modificar el curso de la enfermedad.”

El especialista valoró especialmente el espacio de formación en el interior del país. “Un placer estar acá en Posadas, compartiendo con los médicos dermatólogos del equipo del Madariaga”, dijo Antonelli, quien además expresó su intención de sostener este vínculo en el tiempo: “Espero poder venir más de seguido.”

Más allá de la novedad terapéutica, Antonelli planteó un diagnóstico que interpela al sistema de salud en su conjunto. “Siempre estamos en dermatología llegando un poco tarde al tratamiento”, reconoció. “Hay mucha gente que no tiene acceso, que podría tener acceso más fácil a la medicación. La idea es que los médicos estemos entrenados para poder tratar a los pacientes como se debe.”

El Favaloro en Posadas: articulación de alto nivel

La presencia de la Dra. Marina Antunez, médica dermatóloga del Hospital Favaloro de Buenos Aires, sumó una dimensión institucional de peso al encuentro. “Vengo a participar de las jornadas de actualización en psoriasis, para trabajar en conjunto entre el servicio de dermatología del Favaloro y el Hospital Madariaga”, precisó la especialista, en lo que representa un vínculo formal entre dos instituciones de referencia nacional con proyección hacia el norte del país.

Esta articulación no es menor: el Hospital Favaloro es reconocido como uno de los centros de excelencia médica de la Argentina, y su participación activa en una jornada organizada desde Posadas habla del nivel científico que el Madariaga ha consolidado en el campo de la dermatología.

La red provincial en movimiento

El encuentro también contó con la participación del Dr. Daniel Cáceres, dermatólogo del Hospital Ramón Carrillo, quien graficó con claridad el modelo de trabajo en red que ya funciona en la provincia. “Cuando tenemos pacientes que, dependiendo de la complejidad de la patología de psoriasis, hacemos la articulación, y por ahí hay pacientes que los manejamos allá y pacientes que los manejan acá”, explicó Cáceres. “Siempre trabajamos en articulación con el servicio de dermatología del Hospital Madariaga.”

Este relato expone un sistema de derivación y co-gestión clínica que optimiza los recursos provinciales y garantiza que cada paciente reciba el nivel de atención que su cuadro requiere, sin perder continuidad en el seguimiento.

La Fundación Parque de la Salud: motor de la inversión tecnológica calificada

Detrás del crecimiento sostenido del Madariaga como referente médico regional hay una estructura de apoyo institucional que hace posible tanto la incorporación de tecnología diagnóstica y terapéutica de vanguardia como el desarrollo de instancias de formación como la jornada sobre Guselkumab. La Fundación Parque de la Salud cumple un rol estratégico en esa dirección, coordinando la inversión en tecnología calificada que permite a los equipos médicos del hospital acceder a herramientas, insumos y conocimiento de nivel nacional e internacional.

La Fundación opera como el eslabón que conecta la voluntad científica de los equipos médicos con la concreción material de los proyectos, contribuyendo a que el norte argentino cuente con una medicina pública de calidad comparable a los grandes centros urbanos del país.

Link de video de Youtube:

https://www.youtube.com/shorts/ZVQ_LGitwEk?feature=share