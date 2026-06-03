El Operativo Integral de Poda transita su tercera semana de trabajo en diferentes sectores de Posadas. La biomasa recolectada se reutiliza para espacios públicos y fines comunitarios.

El Operativo Integral de Poda avanza en su tercera semana de trabajo en distintos barrios de Posadas. Este martes, las cuadrillas municipales intervinieron las chacras 136 y 139 con tareas de poda formativa, despeje de ramas y mantenimiento del arbolado urbano.

Los equipos intervinieron sobre calles internas de los barrios, sin afectar en esta etapa las avenidas circundantes. El objetivo es garantizar un tránsito más seguro y favorecer el cuidado de los espacios verdes, además de ordenar el arbolado urbano.

Desde la Municipalidad de Posadas detallaron que la logística de recolección contempla tanto los restos cortados por el personal municipal como aquellos residuos vegetales que los vecinos depositan en las veredas de manera reglamentaria. Además, se busca desalentar prácticas nocivas como la quema de ramas.

El jefe del Departamento Operativo Integral, Sergio González, trazó un balance del despliegue y resaltó la continuidad del trabajo. “Ya llevamos tres semanas de trabajo sostenido, ejecutando podas y recolecciones en cada barrio de acuerdo al cronograma establecido”, afirmó. Luego destacó la relación con los vecinos: “Se acercan, nos consultan y colaboran, lo que nos permite avanzar a buen ritmo”

El reciclaje de biomasa impulsa un modelo de economía circular

Por otro lado, uno de los operarios del área de recolección explicó la rutina diaria: “Realizamos, en promedio, entre cinco y seis viajes para retirar los restos verdes. Cargamos el camión a su máxima capacidad y trasladamos todo a la chipeadora ubicada en el Acceso Oeste”. En este sentido, destacó la intensidad del trabajo y la coordinación entre cuadrillas.

En dicha planta se procesa la biomasa recolectada, consolidando un modelo de economía circular. Parte del material se transforma en compost para plazas y sectores ornamentales. Otra porción se convierte en chips de madera para paisajismo y conservación de la humedad del suelo. Además, la leña resultante se distribuye en comedores y merenderos comunitarios.

“Cada cuadrilla de recolección está compuesta por cinco o seis trabajadores. Para la parte de poda hay otro equipo especializado, que cuenta con el personal técnico idóneo para esa tarea específica”, detalló el operario. De este modo, se garantiza un trabajo diferenciado y eficiente en cada etapa.