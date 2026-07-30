Comenzaron a transcender los nombres de los legisladores que esta semana se presentaron a negar su voluntad de renunciar. El 13 de agosto vuelve a sesionar la Cámara de Representantes. Se armaría un nuevo bloque, después del 17 de agosto.

Son dieciséis los diputados provinciales que integran actualmente el bloque de Encuentro Misionero y que esta semana firmaron una serie de cartas presentadas a la presidencia de la Cámara de Representantes en las que reafirman su voluntad de completar su mandato, rechazando cualquier renuncia que pueda ser presentada a su nombre. El número de cartas creció respecto de los doce que trascendieron en una primera instancia. Esta cantidad conformaría, después del 17 de agosto, un nuevo bloque parlamentario.

Se trata de los legisladores Arabela Soler, Juan Rodríguez, Enio Lemes, Juan Szychowski, Rudito Bundziak, Hugo Benítez, Carmen Méndez Asón, Roque Sobosinski, Anazul Centeno, Alejandro Arnhold, Blanca Núñez, Alicia Zalesack, José Luis Pastori, Aryathne Bahr, Horacio Martínez y Sara Butvilofsky.

Estos mismos diputados, tras haber dado el paso de la presentación de estas intenciones, concretarían en los próximos días su salida oficial de Encuentro Misionero para conformar un nuevo bloque legislativo alineado al gobernador Hugo Passalacqua y al Movimiento por lo que Viene. No se descarta que puedan sumarse algunos actores más en las próximas horas.

De concretarse esto, este movimiento dejaría al bloque de Encuentro Misionero con cinco diputados, sobre los veintiuno con los que contaba cuando Carlos Rovira decidió pornerle final al Frente Renovador y le cambiar el nombre al espacio. La Cámara de Representantes sesionará nuevamente el próximo 13 de agosto, fecha en que el nuevo mapa legislativo comenzará a hacerse visible.

La carta como resguardo

Antes de dar el paso, los dieciséis legisladores presentaron ante la presidencia de la Cámara, a cargo de Sebastián Macías, una carta en la que certifican su voluntad de completar los cuatro años de mandato que les corresponden. El objetivo del documento es dejar sin efecto cualquier renuncia, previa o posterior, que pudiera aparecer con sus firmas.

La decisión de presentar ese resguardo respondió a versiones que circularon con fuerza en las últimas semanas, según las cuales las autoridades de Encuentro Misionero podrían hacer efectivas las renuncias que los diputados firmaron al momento de aceptar sus candidaturas.

Una práctica extendida

La firma simultánea de una aceptación de candidatura y una renuncia al cargo es una práctica en varios espacios políticos argentinos. El mecanismo permite a las conducciones partidarias mantener el control sobre sus representantes legislativos, con la posibilidad de activar la renuncia ante cualquier conducta considerada cuestionable por el partido.

El Frente Renovador de la Concordia utilizó este mecanismo durante años, aunque sin llegar nunca a implementarlo de manera efectiva. Funcionó históricamente más como herramienta de disciplinamiento interno que como un recurso de aplicación concreta.

Con la disolución del Frente Renovador, esos documentos habrían quedado en poder de las autoridades de Encuentro Misionero, lo que generó la preocupación entre los legisladores que definieron abandonar el espacio y los llevó a buscar el resguardo formal ante la Cámara.

Aplicar esas renuncias de manera masiva representaría, según coinciden distintas fuentes legislativas, un escándalo sin precedentes en la historia política de Misiones desde el regreso a la democracia.