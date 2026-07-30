Del 31 de julio al 2 de agosto, la ciudad será sede de la 31° edición del evento, que convocará a miles de motociclistas de Argentina y países vecinos, impulsando el turismo, el comercio y la actividad económica en la región.

Apóstoles volverá a convertirse en punto de encuentro para los amantes de las motos con una nueva edición del tradicional Moto Encuentro, que se realizará del 31 de julio al 2 de agosto en el predio de la Expo Yerba. Organizado por el Moto Grupo Apóstoles, el evento reunirá a motociclistas y motoviajeros de distintos puntos del país y de la región.

La programación incluirá espectáculos de bandas de rock en vivo, exhibiciones de acrobacias en motocicleta a cargo de pilotos provenientes de Brasil, paseos guiados por establecimientos yerbateros, la tradicional caravana por las calles de la ciudad, la elección de la reina y el sorteo de una motocicleta Keller 110 cc entre los participantes inscriptos. Además, quienes formen parte del encuentro podrán disfrutar del tradicional desayuno misionero y de espacios de acampe especialmente acondicionados para recibir a los visitantes.

Durante la presentación, el presidente del Moto Grupo Apóstoles, Iván Dominico, señaló que la organización trabaja durante todo el año para hacer posible el encuentro y adelantó que se espera superar las 2.500 motocicletas dentro del predio, con la presencia confirmada de participantes de Brasil, Paraguay y distintas provincias argentinas.

Por su parte, la intendenta María Eugenia Safrán remarcó el impacto que genera la llegada de visitantes en la economía local. «Es un evento que moviliza la hotelería, la gastronomía, el comercio y también el alojamiento temporario. Muchos participantes aprovechan su estadía para recorrer otros destinos de Misiones, generando un movimiento que beneficia a toda la provincia», expresó. En ese sentido, informó que continúa abierto el registro de casas y departamentos para alquiler temporario en la Casa del Mate, con el objetivo de ampliar la capacidad de alojamiento ante la alta demanda.