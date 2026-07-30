A la par, se anunció que tras el accidente se activó un dispositivo de emergencia binacional en el que colaboró la empresa Iguazú Jungle, concesionaria de las excursiones náuticas en el Parque Nacional Iguazú, para asistir en las tareas de rescate de pasajeros y tripulantes. Como consecuencia del hecho, la empresa brasileña Macuco Safari resolvió suspender preventivamente sus actividades durante tres días mientras avanzan las investigaciones sobre las causas del siniestro.

“En este doloroso momento, la Intendencia del Parque Nacional Iguazú lamenta este trágico accidente y expresa su solidaridad a los familiares y amigos de la víctima; a la vez que expresa su apoyo al concesionario Macuco Safari y al Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) y a todos los actores afectados por esta situación”, expresó el comunicado.

Protocolos de seguridad vigentes

En el escrito se destacó que “el Parque Nacional Iguazú refuerza la importancia de la comunicación de medidas de prevención y cuidado, recordando que las excursiones náuticas cuentan con una serie de protocolos de seguridad en los que se incluyen recomendaciones estrictas para las personas que realizan las travesías en el río Iguazú, en línea con las normas de seguridad en la navegación que rigen la operación náutica dispuestas por la Prefectura Naval Argentina”.

Exigencias físicas para la excursión Gran Aventura

En este sentido, se advirtió que “el paseo Gran Aventura del Parque Nacional Iguazú presenta exigencias que limitan la accesibilidad al servicio”.

Para participar de la excursión, observaron, “tanto en condiciones normales como ante una emergencia, es preciso contar con plena autonomía para desplazarse, capacidad de soportar movimientos bruscos e impactos propios de la navegación, subir y bajar aproximadamente 300 metros de escaleras, trepar y sostenerse sobre superficies rocosas utilizando brazos y piernas, además de poder escuchar, comprender y responder las instrucciones impartidas por la tripulación durante un eventual operativo de rescate”.

Otro de los requisitos es que los pasajeros deben estar en condiciones de describir verbalmente su estado y ubicación, mantener la respiración bajo la intensa bruma generada por los saltos de agua y tolerar la elevada carga de estímulos físicos y sensoriales que caracterizan a esta experiencia turística.

Restricciones de acceso y prevención de riesgos

Como consecuencia de estas exigencias, el Parque Nacional Iguazú recordó que la excursión no está habilitada para personas con discapacidad motriz o visceral —incluyendo diabetes tipo 1—, discapacidad sensorial o cognitiva, mujeres embarazadas y menores de 12 años.

Estas restricciones, aclaró la Administración de Parques Nacionales, forman parte de la información preventiva disponible en la cartelería del área protegida y buscan minimizar riesgos para los visitantes.