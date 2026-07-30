Se continúa con el plan de mejoramiento de la infraestructura vial con nuevas obras de asfaltado en la chacra 85, dando continuidad a las intervenciones que recientemente se realizaron en la chacra 86.

La Municipalidad avanza con nuevas obras de asfaltado en la chacra 85

En este marco, finalizaron los trabajos de asfaltado sobre empedrado en la calle Ñandubay, mientras que actualmente se ejecuta el paquete estructural sobre la calle Artigas entre calle 20 de Junio y Pablo Allain.

Estas tareas forman parte de un plan integral que contempla el asfaltado de toda la chacra 85, con un avance que se desarrollará de manera progresiva y de acuerdo con la disponibilidad de recursos, con el objetivo de mejorar la conectividad, la circulación y la calidad de vida de los vecinos.