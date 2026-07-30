La ciudad de Leandro N. Alem fue sede, por primera vez, del operativo oftalmológico «Mirar Mejor», una iniciativa impulsada por el IPLyC Misiones, en conjunto con la Sociedad de Oftalmología de Misiones (SOMI) y la Municipalidad de Leandro N. Alem.

La jornada se desarrolló en el Complejo Polideportivo Dr. Ricardo Balbín, donde más de 160 vecinos accedieron a controles oftalmológicos y a la entrega de lentes recetados, permitiendo mejorar su salud visual y su calidad de vida.

El operativo contó con la presencia del intendente municipal, Dr. Matías Sebely, y del presidente del IPLyC Misiones, Héctor Rojas Decut, quienes recorrieron el lugar y acompañaron a los vecinos durante la atención.

El intendente Dr. Matías Sebely destacó la importancia de acercar este tipo de programas a la comunidad y remarcó el trabajo conjunto entre las instituciones para brindar respuestas concretas a las necesidades de los vecinos.

«Es una gran satisfacción que el programa ‘Mirar Mejor’ llegue por primera vez a Leandro N. Alem. Cuando trabajamos de manera articulada con organismos provinciales y distintas instituciones, logramos que estos beneficios lleguen directamente a quienes más los necesitan. Nuestro compromiso es seguir gestionando acciones que mejoren la calidad de vida de cada vecino.»

Entre los beneficiarios estuvo María Laura, quien recibió sus nuevos lentes y expresó su agradecimiento por la oportunidad de acceder al programa.

«Estoy muy feliz porque hacía tiempo necesitaba cambiar mis lentes y hoy pude hacerlo gracias a este operativo. Es una ayuda muy importante para muchas familias y ojalá pueda repetirse para que más personas tengan esta posibilidad.»

Desde la Municipalidad destacaron la amplia convocatoria que tuvo la jornada y señalaron que continuarán realizando gestiones para acercar nuevos operativos de salud que permitan ampliar el acceso a servicios esenciales para toda la comunidad.

Con esta iniciativa, Leandro N. Alem continúa fortaleciendo el trabajo conjunto con organismos provinciales e instituciones para generar más oportunidades y seguir construyendo una ciudad con mejores servicios para todos.