La génesis de la kinesióloga que investiga la discapacidad motriz en Misiones deviene del Parque de la Salud. De la revista indexada a la sala del Materno Neonatal

El servicio de Kinesiología del Hospital Materno Neonatal volvió a poner en agenda un trabajo que combina asistencia clínica e investigación científica de alto nivel: la doctora en Salud Pública Trixia Aresti, responsable del área en el Materno Neonatal, publicó un nuevo artículo en la revista indexada Salud y Ciencia sobre accesibilidad para niños y adolescentes con discapacidad motriz, un estudio que relevó a 384 personas en Misiones y que ahora se proyecta hacia una comparación binacional con la ciudad paraguaya de Encarnación, gracias a un proyecto financiado por el Instituto Regional de Investigación Transfronterizo (IRTI).

Un estudio que nació de los datos y llegó a las revistas científicas

Aresti explicó que el trabajo no fue una tarea sencilla: exigió meses de relevamiento y cruce de información con la Comisión Nacional de Discapacidad para poder dimensionar, con precisión estadística, cuántas personas con discapacidad motriz viven en Posadas y en la provincia. “Este es un trabajo extremadamente arduo, me llevó muchísimo tiempo porque tuvo un N de 384 personas que tiene relación con la cantidad de personas con discapacidad motriz que hay en la provincia y en nuestra ciudad de Posadas Misiones”, detalló la profesional, que además de conducir el servicio de Kinesiología se dedica activamente a la producción científica.

La publicación, la segunda que Aresti logra en una revista indexada, profundiza en la accesibilidad como derecho y como práctica cotidiana. Según remarcó, no alcanza con la existencia de una rampa si la sociedad no acompaña ese gesto: “La accesibilidad la hacemos la sociedad en conjunto, no solamente que esté una rampa sino que alguien nos estacione en esa rampa para que las personas puedan acceder a los espacios.”

El salto transfronterizo: de Posadas a Encarnación

El respaldo del IRTI le permitió a la investigadora ampliar el alcance de su trabajo original. El nuevo proyecto, aprobado este año, busca comparar la situación de accesibilidad y de recursos entre Posadas y Encarnación, capital del departamento paraguayo de Itapúa.

“Me ha permitido y me ha dado la posibilidad de sustento, no solamente económico sino de apoyo, de investigación, porque aprobó un proyecto que lo presenté este año”, señaló Aresti sobre el financiamiento del instituto transfronterizo.

La comparación binacional apunta a identificar cómo las políticas públicas y los instrumentos de atención impactan de manera distinta a ambos lados de la frontera, en una región donde la circulación de pacientes entre Misiones e Itapúa es constante.

Diversidad funcional: un llamado a toda la comunidad

Más allá del dato duro, Aresti insistió en un mensaje dirigido a la sociedad civil: sillas de ruedas, andadores o la marcha sin asistencia son, según explicó, distintas formas de “locomoción comunitaria” que dependen del compromiso colectivo. “Todas las personas que formamos parte de este escenario ayudamos o inhibimos, favorecemos o debilitamos esta posibilidad que tienen todas las personas de poder moverse en una sociedad”, afirmó, al tiempo que invitó a otros profesionales del Parque de la Salud a documentar y publicar su propio trabajo.

“La investigación científica es fundamental en nuestra área para poder visualizar nuestro trabajo y sobre todo el de nuestros pacientes”, concluyó.

El respaldo estratégico de la Fundación Parque de la Salud

Detrás de historias como la de Trixia Aresti se sostiene el trabajo articulado de la Fundación Parque de la Salud, que impulsa la inversión en tecnología calificada y en desarrollo profesional dentro del ecosistema sanitario público de Misiones.

Al facilitar la conexión entre la práctica clínica cotidiana y los espacios de investigación científica, la Fundación consolida un modelo de gestión que no solo equipa al sistema de salud con herramientas de última generación, sino que también respalda la producción de conocimiento local, capaz de proyectarse a instancias internacionales como la cooperación con instituciones paraguayas. Ese trabajo coordinado convierte a cada publicación científica surgida del Materno Neonatal en un indicador concreto del compromiso institucional con una salud pública basada en evidencia.

Link de video de Youtube:

https://www.youtube.com/shorts/64WDeFgEIko?feature=share