Una nueva jornada de atención oftalmológica integral se llevó adelante este miércoles de la mano del programa del Gobierno de Misiones, Mirar Mejor.

La comuna de Gobernador López fue el destino de la iniciativa que coordina el IPLyC en conjunto con la Sociedad de Oftalmología de Misiones (SOMI), donde llegó por segunda vez desde que Mirar Mejor arrancó su recorrido por Misiones -la primera vez fue a finales de noviembre de 2024-.

Decenas de vecinos acudieron al CAPS local para el acceso a controles, consultas, diagnósticos y recetas de anteojos según los requerimientos del paciente; todo, sin costo alguno para los vecinos. La revisión del estado de la vista, la renovación de los anteojos y la llegada del servicio a la localidad motivaron la asistencia de más de 80 personas.

Lidia Goméz contó que acudió a un control oftalmológico por primera vez. “Hace unos cinco años que siento que me cuesta mucho ver de cerca, pero por cuestiones de tiempo y de distancia no puedo viajar a Alem. Entonces, cuando me enteré que venía el operativo, vine. Cuando la oftalmóloga me colocó los lentes, la verdad que sentí alivio después de mucho tiempo. Ahora, lo primero que voy a hacer es leer la Biblia, que hace meses no lo hacía porque no miraba bien”, relató.

Por su parte Milton Do Santos dijo que “en mi caso, necesito mucho de los anteojos porque manejo en ruta; la verdad que es una bendición que vengan al pueblo para brindar una atención muy buena y necesaria”.

Noelia Gómez, otra de las vecinas de Gobernador López, indicó: “Hace poco más de un año que me molesta la vista y tenía pensado viajar para hacer un control de la vista y tener un diagnóstico. Pero el programa llegó antes y la verdad que fue alivio porque tengo un diagnóstico y cómo resolverlo, con unos anteojos que son muy buenos y efectivos”.

“Recorremos cada municipio con la convicción de que ninguna comunidad debe quedar afuera. La presencia es el primer paso para construir igualdad de oportunidades”, afirmó el presidente del IPLyC, Héctor Rojas Decut. En este sentido, explicó la importancia de este tipo de iniciativas en la que “nuestra tarea es estar, acompañando a quienes más lo necesitan con acciones permanentes, responsables y con un profundo sentido social”.

Con la premisa de llegar a todas las localidades de Misiones, el próximo miércoles arribará por primera vez a Puerto Rico.