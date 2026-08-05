La Municipalidad de Posadas desarrolló una nueva jornada de atención territorial, donde unos 370 vecinos accedieron a servicios médicos, asesoramiento integral y atención veterinaria gratuita para sus mascotas.

En el marco de las políticas de descentralización de los servicios de salud, el Municipio llevó adelante este miércoles un nuevo Operativo Integral de Salud en el playón deportivo del barrio Laurel (Av. Alem c/ Jauretche), acercando a la comunidad una amplia variedad de prestaciones sanitarias, sociales y preventivas.

Desde las primeras horas de la mañana, vecinos del barrio y de sectores aledaños se acercaron al lugar para acceder de manera gratuita a controles clínicos, atención pediátrica, enfermería, vacunación, controles nutricionales, salud sexual y reproductiva, odontología, farmacia con entrega de medicamentos, testeos rápidos y asesoramiento de distintos programas municipales y provinciales.

Como ocurre en cada edición de estos operativos, también participaron equipos interdisciplinarios de distintas áreas, brindando orientación y acompañamiento en materia de salud mental, desarrollo social, género, niñez y otras políticas públicas destinadas a fortalecer el bienestar de las familias.

La jornada incluyó además un espacio destinado al cuidado responsable de los animales de compañía, a través de los profesionales del Instituto Municipal de Sanidad Animal (IMuSA), quienes realizaron vacunación antirrábica, desparasitación, controles veterinarios y asesoramiento sobre tenencia responsable, permitiendo que numerosas mascotas recibieran atención gratuita cerca de sus hogares.

Los vecinos destacaron la cercanía y el acceso a los servicios

La amplia convocatoria volvió a reflejar la importancia de estos dispositivos territoriales, especialmente para quienes encuentran dificultades para trasladarse hasta los centros de salud.

Paula, quien asistió para renovar su Documento Nacional de Identidad, aprovechó otras prestaciones y valoró la propuesta. «Me parece muy importante que se realicen estos encuentros. Es la primera vez que vengo. Vine porque necesitaba renovar el DNI y de paso mire de qué otras opciones podía hacer uso». Tras recorrer los diferentes stands, destacó que «es esencial para estos momentos que se viven» y remarcó que estos operativos «ayudan a disminuir los traslados hacia los CAPS y los hospitales».

Por su parte, Norma, vecina del barrio, resaltó el impacto que tienen este tipo de jornadas para quienes deben afrontar dificultades económicas y de movilidad. Luego de recibir atención médica, control de presión arterial y medicamentos, expresó: «Re bien, porque es algo que hace falta. Me atendió el clínico y ya me dieron las pastillas. Estoy muy agradecida». Además, agregó que la cercanía del operativo representa un alivio para muchas familias. «Nos viene re bien porque todos somos de alrededor. Entre el costo del boleto y la distancia, muchas veces se hace difícil. Esto viene totalmente a ayudarnos».

Los testimonios reflejan el valor de una política pública que acerca el Estado a los barrios, facilitando el acceso oportuno a la atención primaria de la salud y promoviendo la prevención mediante servicios gratuitos e integrales.

Con presencia semanal en distintos puntos de Posadas, los Operativos Integrales de Salud continúan consolidándose como una herramienta de cercanía, prevención y promoción de hábitos saludables, fortaleciendo el vínculo entre el municipio y la comunidad a través de una atención accesible e inclusiva.