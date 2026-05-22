La reutilización de aceites usados y la valorización de residuos se consolidan en Misiones como uno de los modelos ambientales con mayor crecimiento dentro de la economía circular. Desde el Parque Industrial y de la Innovación de Posadas (PIIP), la firma Intacto Welty impulsa un sistema pionero de recuperación de aceites vegetales y otros residuos que luego son transformados en biocombustibles, jabones, briquetas y materiales reutilizables, evitando un fuerte impacto contaminante sobre el ambiente.

En ese marco, el ministro coordinador de Gabinete de Misiones, Carlos Sartori, recorrió las instalaciones de la empresa y destacó el potencial ecológico y productivo de este tipo de iniciativas privadas que avanzan en articulación con el Estado provincial.

“Misiones viene consolidándose como capital ecológica de la región y este tipo de empresas muestran que es posible crecer cuidando nuestros recursos naturales”, expresó Sartori durante la recorrida realizada en el Parque Industrial de Posadas.

El funcionario remarcó además que el Gobierno provincial, a través del gobernador Hugo Passalacqua, mantiene una política activa de acompañamiento a proyectos vinculados a la economía circular y al desarrollo sustentable. “La reutilización de residuos y el agregado de valor ambiental son fundamentales para el futuro productivo de Misiones. Estas iniciativas generan empleo, innovación y al mismo tiempo cuidan nuestra biodiversidad”, sostuvo.

En esa línea, Sartori consideró que el crecimiento de este tipo de emprendimientos permite consolidar el perfil ecológico de la provincia y fortalecer nuevas economías vinculadas al cuidado ambiental. “Hay una decisión política de seguir fortaleciendo emprendimientos que aporten soluciones ambientales concretas y que posicionan a Misiones como una provincia pionera en materia ecológica”, indicó.

Asimismo, el funcionario destacó el trabajo articulado entre el sector privado, los municipios y distintos organismos provinciales para sostener políticas ambientales de largo plazo. “Cuando el sector público y privado trabajan juntos se logran resultados concretos. Acá no solamente se protege el ambiente, también se genera trabajo genuino y desarrollo para la provincia”, afirmó.

Un modelo de valorización ambiental que crece en Misiones

El emprendimiento, liderado por el ingeniero Hugo Saldivia, lleva 7años de trabajo en la provincia y actualmente procesa entre 45 mil y 50 mil litros mensuales de aceite vegetal usado provenientes de comercios gastronómicos, hoteles, restaurantes, ecopuntos y municipios de todo Misiones.

“Nosotros arrancamos juntando apenas 1000 litros de aceite usado y hoy estamos recolectando entre 45 y 50 mil litros por mes en toda la provincia”, explicó Saldivia, al remarcar el crecimiento sostenido que tuvo la iniciativa desde sus inicios.

Según detalló el empresario, el proyecto surgió luego de detectar que en Misiones todavía faltaban soluciones específicas para el tratamiento de residuos líquidos. “Había una política importante sobre residuos sólidos urbanos, pero en residuos líquidos todavía había mucho por hacer. Ahí vimos una necesidad ambiental concreta”, recordó.

Saldivia explicó además que el impacto ambiental de los aceites desechados incorrectamente es altamente contaminante. “Un litro de aceite vegetal usado puede contaminar hasta mil litros de agua porque genera una película que impide la correcta oxigenación de ríos y arroyos”, señaló. En el caso de los aceites minerales, el daño puede ser aún mayor: “Un litro de aceite mineral puede contaminar hasta un millón de litros de agua”.

La empresa trabaja mediante un sistema articulado con municipios y grandes generadores. Los comercios gastronómicos almacenan el aceite en recipientes especiales y posteriormente móviles de la firma realizan recorridos geolocalizados para recolectar en distintos puntos de la provincia. Paralelamente, el sistema de ecopuntos permite que los vecinos también puedan disponer correctamente de los aceites utilizados en sus hogares.

“Hoy hay mucha más conciencia ambiental en la sociedad. Antes la gente separaba el aceite, pero no tenía dónde llevarlo. Ahora los ecopuntos permiten canalizar correctamente ese residuo”, sostuvo el empresario.

Además del tratamiento de aceite vegetal usado, Intacto Welty comenzó a expandir sus actividades hacia otros residuos vinculados a la economía circular. Actualmente trabaja en recuperación de cobre, desmontaje de estructuras en desuso y procesamiento de materiales no ferrosos, además de avanzar en nuevas líneas de tratamiento para aceites minerales.

“Nosotros no queremos dedicarnos solamente a un residuo específico. La idea es brindar soluciones ambientales integrales en distintos sectores”, explicó Saldivia, quien además confirmó que próximamente viajará a España y China para avanzar en la gestión de un crédito internacional destinado a incorporar nueva maquinaria y ampliar la capacidad operativa de la planta instalada en Posadas.

Actualmente, la empresa emplea a 22 trabajadores de manera directa y proyecta continuar expandiendo su esquema de economía circular en toda la provincia. “Lo importante es que esto no es solamente un trabajo de una empresa privada. Acá hay un trabajo conjunto entre municipios, organismos provinciales y la comunidad. La conciencia ambiental está creciendo y eso hace posible que el sistema siga expandiéndose”, concluyó.