La advertencia fue emitida por el Servicio Meteorológico Nacional. Se esperan ráfagas del Noreste de hasta 70km/h que harán ascender la temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió esta mañana una alerta amarilla por vientos para el Sur y Centro de la provincia de Misiones. Similares características se mantienen en toda la vecina provincia de Corrientes. El organismo advirtió que se esperan ráfagas con “capacidad de daño” y que pueden generar “riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

A su vez, según la Dirección de Meteorología y de Prevención de Riesgos Naturales de Posadas (Opad) en lo que va de este viernes 17 se registró la ráfaga máxima a las 11.14 cuando el viento alcanzó los 60km/h con dirección predominante del Noreste, este escenario se espera que continúe mañana sábado y el domingo 19.

“La influencia de una masa de aire seco propicia jornadas con cielos parcialmente nublados y vientos que continuarán constantes del noreste, propiciando mucho viento y ráfagas que podrían superar los 70 km/h, ambiente seco que elevará las temperaturas máximas”, detalló por su lado la Dirección de Alerta Temprana de Misiones.