Edgar Corral, hijo de Rubén Daniel Corral (67) -empresario de transportes que murió en 2025-, realizó una denuncia por los delitos de ejercicio ilegal de la medicina, abandono de persona seguido de muerte y falsedad ideológica a la justicia misionera, en contra del enfermero particular y la ex concubina de su padre.

Informes médicos y funerarios en relación al fallecimiento de Rubén Daniel Corral (67) -un empresario de transportes que murió el 17 de septiembre del 2025- llevaron a que Edgar, uno de los hijos del hombre, presentara una denuncia por ejercicio ilegal de la medicina, abandono de persona seguido de muerte y falsedad ideológica a la justicia misionera.

La causa que investigaba a la ex pareja del empresario, Helga R. y al enfermero particular a cargo, Santiago Miguel R., en los últimos días de mayo fue resuelta como muerte natural por el Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, luego de que el informe forense determinara que no hubo indicios de una intervención de terceros.

Sin embargo, para Edgar hay pruebas suficientes para acreditar que los implicados “habrían procedido irregularmente durante la atención médica domiciliaria” de su padre, quien era paciente de diabetes y obesidad. Por lo que el expediente ya fue presentado en Cámara de Apelaciones.

“No podía creer cómo fue el desenlace de todo, si yo había hablado con mi papá hace unos días, él estaba perfecto”, explicó Edgar en diálogo con El Territorio. “Desde el inicio de la denuncia, yo entregué un pendrive con toda la información y las pruebas para que investiguen. El principal denunciado, Santiago R., ejercía de forma ilegal como médico de confianza de mi padre, teniendo la matrícula de enfermero inactiva y vencida”, indicó, argumentando que ésto quedó acreditado con el informe oficial del Colegio de Profesionales de Enfermería de Misiones (Colpem).

Asimismo, manifestó que una de las sospechas tuvo a partir de la receta de medicamentos que uno de los empleados de su padre le pasó y que fueron recetados por un médico que “me pareció raro que tenga dos matrículas distintas, me llamó mucho la atención”, asumiendo que tras investigaciones pudo determinar que estaba habilitado solamente como enfermero, aunque éste lo atendía desde el 2023.

“El informe del Colpem indica que (Santiago R.) se encuentra inactivo por deudas con carnet fuera de vigencia, habiendo sido matriculado el 7 de julio de 2010 y con matrícula inhabilitada desde el mes de julio del año 2022, ahí ya sé que hay un delito que es el ejercicio ilegal de la medicina”, continuó el entrevistado.

En esa línea, remarcó que está probado por las declaraciones de los testigos que “este hombre le inyectaba sueros por vía intravenosa sin prescripción médica y le recetaba cócteles de sustancias químicas desconocidas que descompensaron su salud”.

Negación a RCP

Además, explicó que lo más aberrante habría sucedido justamente el día de la muerte de su progenitor, más precisamente cuando llegó la ambulancia de emergencias. “Mi padre entró en paro, el enfermero de la Red 107 declaró bajo juramento en su testimonial que Santiago R. se interpuso y bloqueó activamente el auxilio médico.

“Las palabras textuales del enfermero en el expediente son tremendas, ‘no pude intervenir o iniciar las maniobras de RCP ante la negativa del que se hizo decir responsable, Santiago R.’”, mencionó, explicando que en su testimonio aclaró que el médico personal manifestó que no comenzara con la reanimación y haciéndose cargo de la decisión. “Lo dejó morir”, lamentó el denunciante.

Asimismo, recordó que otra testigo alegó que “en el momento en que muere mi padre nunca se hizo presente la policía, ni la fiscalía. Ni el juzgado de turno estaban enterados de lo que pasaba, y jamás fue un médico forense a constatar el cuerpo”.

Por otro lado, el entrevistado contó que también la denuncia está apuntada hacia la exconcubina de su padre, Helga R. “En medio de esa total desprotección, la ex concubina de mi padre ejecutó una cremación exprés en menos de 24 horas. Esto lo hizo violando de forma flagrante la ordenanza municipal vigente en Misiones, que exige un plazo mínimo de 24 horas de espera antes de poder cremar un cuerpo”, señaló.

“Tengo la conclusión que ella sabía que mi padre iba a morir, por eso yo denuncio que la justicia investigue si fue premeditado”, remarcó. La mujer fue denunciada de forma precisa por el delito de falsedad ideológica a la justicia misionera, ya que en su declaración jurada “afirmó que es la única familiar de mi papá y que él no tenía hijos”.

Sobre lo declarado, Edgar aseguró que la mujer lo hizo “para lograr saltarse los controles y borrar de inmediato el cuerpo del delito, ella firmó una declaración jurada falsa ante el crematorio, ocultándonos todo a los herederos legítimos”.

“A pesar de tener el informe del Colegio de Enfermería, la violación a la ordenanza, todas las declaraciones testimoniales, las recetas ilegales y la destrucción de pruebas, decidieron mirar para otro lado y archivar todo”, indicó Edgar, añadiendo que necesita que la justicia actúe.

Por último mencionó que siente temor por lo resuelto por la fiscalía, porque “estoy lejos de tener la justicia que merezco. Hay mucha impotencia, cómo pueden ignorar todas las pruebas”.

“Lo único que me importa es saber cómo se desarrolló ese día de la muerte de mi padre, quiero justicia, porque no pude despedirlo ni por teléfono o abrazarlo. Lo quería mucho a mi papá y es injusto que haya muerto así y que no hagan nada”, concluyó el entrevistado. Se prevé que la resolución de la Cámara de Apelaciones sea conocida en las próximas semanas.