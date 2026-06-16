16/06/2026 General

El encuentro celeste y blanco se realizará el sábado 27 de junio en La Cantera. Convocará a más de 30 emprendimientos locales.

Desde la Plaza 9 de Julio, la Municipalidad de Posadas lanzó esta mañana una nueva edición del Fan Fest, un espacio que invita a vecinos, turistas y familias a reunirse para acompañar y alentar a la Selección Argentina en un ambiente festivo, con entrada libre y gratuita.

La jornada será el sábado 27 de junio en el Parque La Cantera de la Costanera, con la participación de más de 30 emprendimientos locales, entre propuestas de artesanos, gastronómicos y cervecerías artesanales. El punto contará con una pantalla gigante para el cotejo de Argentina vs. Jordania que se disputará a las 23:00 hs, y con el que se cerrará la fase de grupos del Mundial 2026.

El director general de Modernización y Desarrollo, Nicolas Bordeñuk, expresó que “la iniciativa impulsada por la comuna junto al Cluster Mboyeré tiene como propósito que los vecinos participen y puedan disfrutar del partido. En la previa habrá sorteos, regalos, y música”. Y agregó: “En principio la actividad se extenderá hasta las 2 am. Allí nuestros emprendedores tendrán un espacio de venta directa. La idea apunta a fortalecer la actividad turística, gastronómica y comercial de la ciudad”.

Desde el Gobierno municipal señalaron que este tipo de eventos es una oportunidad para seguir fomentando actividades recreativas, deportivas y de integración social.