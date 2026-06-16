Los costos incluyen alimentos, vestimenta, transporte, educación, salud y el valor económico del tiempo de cuidado.

El costo mensual de la canasta de crianza para niños y adolescentes superó los $600 mil en mayo, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). La cifra refleja el valor de los bienes, servicios y el tiempo de cuidado necesario para cada tramo de edad.

Para criar a un hijo de entre seis y doce años se necesitaron $665.950, mientras que para un menor de uno a tres años el gasto ascendió a $620.125. En el caso de los bebés menores de un año, el costo fue de $520.569, y para los niños de cuatro y cinco años alcanzó los $529.756.

El informe del organismo explicó que “para el cálculo del costo de los bienes y servicios para el desarrollo de infantes, niñas, niños y adolescentes se toma el valor mensual de la canasta básica total (CBT) del Gran Buenos Aires”. Además, se incluyen tanto alimentos como vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda.

Bienes y servicios esenciales

El INDEC detalló que “dentro de la CBT se incluye tanto el costo de adquisición de los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos energéticos mínimos como el de los bienes y servicios no alimentarios”. En este sentido, la medición busca reflejar el gasto integral que implica la crianza.

El organismo también señaló que “para la estimación del costo del cuidado de infantes, niñas, niños y adolescentes se considera, en primer término, el tiempo teórico requerido de cuidado para cada uno de los tramos de edad”. En tanto, las horas de cuidado se valorizan tomando la remuneración de la categoría “Asistencia y cuidado de personas” del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

De esta manera, el cálculo combina el valor económico de los bienes y servicios con el costo del tiempo de cuidado. El resultado muestra la presión creciente sobre los hogares, que deben afrontar cifras cada vez más elevadas para garantizar el desarrollo de sus hijos.