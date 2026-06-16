Guardaparques del Parque Provincial Urugua-í y efectivos de Gendarmería Nacional llevaron adelante un procedimiento de fiscalización dentro del área protegida. La tarea conjunta se desarrolló en el marco de las acciones de prevención y control de ilícitos ambientales. Durante el operativo, los agentes procedieron a la detención de dos hombres.

El personal a cargo logró el secuestro de dos armas de fuego sin marca visible, de calibres 20 y 16. Los uniformados también incautaron seis proyectiles correspondientes a dichos calibres. En el lugar, las autoridades constataron la presencia de una presa de fauna silvestre, identificada como venado pardo.

Actuaciones legales

Una vez finalizado el procedimiento en el terreno, el equipo especializado realizó las actuaciones de rigor. Cada paso de la labor oficial se adecuó de forma estricta conforme a la normativa vigente.

La conclusión del caso administrativo derivó en la intervención inmediata de las autoridades competentes. Esta acción legal tiene como objetivo primordial la continuidad de las actuaciones correspondientes para la determinación de las responsabilidades penales.