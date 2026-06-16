La médica residente misionera María Carmen Galaka llevó a Cracovia un diagnóstico sin precedentes en Argentina y volvió con un premio. La publicación del caso fue registrada en IntraMed y el trabajo fue firmado en coautoría con la Dra. Camila Castagno y el Dr. Darío Trela, ambos del Madariaga.

La médica residente del Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga” representó a Misiones y a la Argentina en la Conferencia Internacional de Medicina Interna de McMaster University, realizada entre el 7 y el 9 de mayo en Cracovia, Polonia, donde presentó un caso clínico excepcional que obtuvo el tercer puesto en el Concurso de Talentos Jóvenes en el área de enfermedades infecciosas, consolidando al principal hospital público de la provincia como un centro de producción académica con proyección global.

Un hongo endémico, un paciente joven y un diagnóstico que no era evidente

El caso que la Dra. María Carmen Galaka llevó a Polonia partió de una situación clínica compleja: un paciente masculino de 27 años, sin antecedentes patológicos relevantes, que llegó al Madariaga con dolor abdominal progresivo, una pérdida de peso de diez kilogramos, ganglios inflamados en región submaxilar, supraclavicular y retroperitoneal, lesiones cutáneas y líquido acumulado en el abdomen.

El cuadro, a primera vista, podría corresponder a una enfermedad linfoproliferativa o a tuberculosis. Nada hacía pensar, inicialmente, en una infección fúngica.

“El abordaje fue desafiante porque en un paciente sin enfermedades inmunodeficientes, este tipo de manifestación queda en última instancia. Primero se descartan patologías linfoproliferativas”, explicó Galaka, residente de segundo año del Servicio de Clínica Médica del Madariaga.

El equipo tomó biopsias de piel, de ganglios linfáticos y una muestra del líquido abdominal. El análisis microscópico reveló células de levadura en gemación con paredes dobles gruesas, características inconfundibles del hongo Paracoccidioides. Los triglicéridos del líquido ascítico midieron 527 mg/dL, confirmando un cuadro de quiloascitis, es decir, acumulación de linfa en la cavidad abdominal.

El diagnóstico fue paracoccidioidomicosis aguda con ascitis quilosa y diseminación cutánea. Una combinación descripta en apenas el uno por ciento de la bibliografía mundial, y que en Argentina no había sido reportada previamente. Los pocos casos documentados provenían de Brasil.

Un hongo de la tierra misionera con una cara poco conocida

La paracoccidioidomicosis es una micosis sistémica endémica en Latinoamérica, presente también en Misiones. Se adquiere por inhalación de esporas del hongo y su curso es particularmente silencioso: en su forma aguda puede tardar hasta seis meses en manifestarse, mientras que en la forma crónica la latencia puede superar los siete años.

Que un paciente joven, inmunocompetente, desarrollara una quiloascitis como manifestación de este hongo representó, según la propia autora del trabajo, un hallazgo de valor científico singular. La publicación del caso fue registrada en IntraMed y el trabajo fue firmado en coautoría con la Dra. Camila Castagno y el Dr. Darío Trela, ambos del Madariaga.

“Este trabajo se hizo de forma interdisciplinaria, con Clínica Médica, Infectología, Dermatología, Anatomía Patológica y Diagnóstico por Imágenes”, señaló Galaka. “Eso demuestra que tenemos muchos recursos: económicos, académicos y humanos.”

El tratamiento y el desenlace

Una vez confirmado el diagnóstico, el equipo inició tratamiento antifúngico con anfotericina B endovenosa durante trece días. La respuesta fue favorable. Se continuó con itraconazol oral y el ciclo completo se extendió por seis meses, al cabo de los cuales el paciente resolvió el cuadro en su totalidad y recibió el alta médica.

“El paciente tuvo una muy buena evolución clínica y fue dado de alta de forma exitosa una vez que terminó el tratamiento”, destacó la médica, quien subrayó que el reconocimiento precoz de la enfermedad fue determinante para evitar demoras diagnósticas y complicaciones mayores.

Cracovia: el escenario donde Argentina compitió y ganó

La Conferencia de Medicina Interna de McMaster University se realiza desde hace varios años en Polonia y convoca a médicos de todo el mundo. En su marco se desarrolla el Concurso de Talentos Jóvenes, reservado a profesionales menores de 35 años que presentan casos clínicos ante un jurado internacional.

Este año, la Sociedad Argentina de Medicina (SAM) participó con nueve trabajos correspondientes a ocho hospitales del país, entre ellos el Madariaga. El resultado fue destacado: el Dr. Rodrigo Augsburger obtuvo el primer puesto en hematología, y la Dra. Galaka ganó el tercer lugar en enfermedades infecciosas.

“Es un honor haber podido representar a mi servicio, a mi hospital y a toda mi provincia”, expresó la médica misionera. “Fue un trabajo colectivo, de médicos de planta y residentes. Estoy más que agradecida.”

Referencias en el ámbito del Parque de la Salud

El caso premiado en Polonia es también una señal del proceso de consolidación institucional que atraviesa el ecosistema sanitario que integran el Hospital Madariaga y el Parque de la Salud. La producción académica de alta complejidad no ocurre en el vacío: requiere infraestructura diagnóstica, equipamiento, especialistas formados y una cultura institucional que estimule la investigación clínica.

La Fundación Parque de la Salud: inversión en tecnología y capital humano

Detrás de cada logro académico del Madariaga existe una estructura de soporte que hace posible el trabajo clínico e investigativo. La Fundación Parque de la Salud cumple ese rol de manera sostenida, canalizando inversiones en tecnología calificada, equipamiento de diagnóstico y condiciones institucionales que permiten a los profesionales del hospital desarrollar su potencial.

Que una residente de segundo año pueda presentar un caso de primer nivel mundial ante un jurado internacional en Polonia es, en parte, el resultado de ese trabajo coordinado entre la gestión hospitalaria y la Fundación. La proyección académica del Madariaga no es un hecho aislado: es la consecuencia de una política deliberada de fortalecimiento del capital humano y de la capacidad diagnóstica instalada en el corazón del sistema de salud de Misiones.

Link de video de Youtube:

https://www.youtube.com/shorts/5OHWA7ZGxjU?feature=share