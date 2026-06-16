Desde la Municipalidad de Posadas en conjunto con la Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios se informa que este viernes 19 de junio se dará inicio a los ensayos para la Estudiantina 2026 en los distintos espacios autorizados de la ciudad desde las 16 hs.
El desarrollo de las actividades se realizará en cumplimiento de la normativa vigente (Ordenanza N° III 268) y bajo las condiciones de seguridad dispuestas para el resguardo de los estudiantes y la comunidad. Asimismo, en el marco del trabajo conjunto con APES y los colegios participantes, se implementará el uso de instrumentos intervenidos (asordinados) para mitigar el impacto sonoro.
Para garantizar que esta tradicional celebración se desarrolle en un clima de paz y respeto mutuo, se solicita la valiosa colaboración de directivos escolares, familias y vecinos en el marco de la convivencia ciudadana.