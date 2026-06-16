Desde la Municipalidad de Posadas en conjunto con la Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios se informa que este viernes 19 de junio se dará inicio a los ensayos para la Estudiantina 2026 en los distintos espacios autorizados de la ciudad desde las 16 hs.

​El desarrollo de las actividades se realizará en cumplimiento de la normativa vigente (Ordenanza N° III 268) y bajo las condiciones de seguridad dispuestas para el resguardo de los estudiantes y la comunidad. Asimismo, en el marco del trabajo conjunto con APES y los colegios participantes, se implementará el uso de instrumentos intervenidos (asordinados) para mitigar el impacto sonoro.

​Para garantizar que esta tradicional celebración se desarrolle en un clima de paz y respeto mutuo, se solicita la valiosa colaboración de directivos escolares, familias y vecinos en el marco de la convivencia ciudadana.