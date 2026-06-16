16/06/2026 General
Los trabajos incluyen tareas de descacharrado, eliminación de criaderos y concientización en diferentes sectores de la ciudad.
Con el objetivo de sostener las medidas de prevención durante todo el año, la Municipalidad de Posadas continúa desarrollando operativos integrales destinados a disminuir la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.
Las tareas comprenden recorridos domiciliarios, eliminación de recipientes en desuso que puedan acumular agua, fumigaciones y acciones de sensibilización para reforzar la participación de los vecinos en el cuidado de sus hogares.
-Martes 16/06
Turno mañana: CH 236, CH 237
Turno tarde: CH 101
-Miércoles 17/06
Turno mañana: CH 181
Turno tarde: CH 37
-Jueves 18/06
Turno mañana: Aeroclub ESTE
Turno tarde: CH 37
-Viernes 19/06
Turno mañana y tarde: Itaembé Guazú