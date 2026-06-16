16/06/2026 General

Los trabajos incluyen tareas de descacharrado, eliminación de criaderos y concientización en diferentes sectores de la ciudad.

Con el objetivo de sostener las medidas de prevención durante todo el año, la Municipalidad de Posadas continúa desarrollando operativos integrales destinados a disminuir la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

Las tareas comprenden recorridos domiciliarios, eliminación de recipientes en desuso que puedan acumular agua, fumigaciones y acciones de sensibilización para reforzar la participación de los vecinos en el cuidado de sus hogares.

-Martes 16/06

Turno mañana: CH 236, CH 237

Turno tarde: CH 101

-Miércoles 17/06

Turno mañana: CH 181

Turno tarde: CH 37

-Jueves 18/06

Turno mañana: Aeroclub ESTE

Turno tarde: CH 37

-Viernes 19/06

Turno mañana y tarde: Itaembé Guazú