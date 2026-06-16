La propuesta de los municipios de Posadas, Apóstoles y Oberá tiene como objetivo potenciar a la capital provincial como punto de entrada de visitantes.

En el Hotel Bagu Urbano se presentó InFusión – Ruta de Sabores, una articulación estratégica entre Posadas, Oberá y Apóstoles para la creación de un circuito turístico experiencial vinculado a tres productos que representan la identidad y el potencial productivo de nuestra provincia: la yerba mate, el té y el café de especialidad.

La iniciativa busca posicionar a la capital provincial como el punto de inicio y recepción de los visitantes, aprovechando su infraestructura hotelera, gastronómica y de servicios, para luego conectar con experiencias auténticas en distintos puntos de Misiones. Para ello, se prevé desarrollar recorridos cortos, de medio día o día completo, permitiendo al turista regresar a la ciudad para pernoctar, disfrutar de la gastronomía, la costanera y la oferta cultural de la ciudad.

En ese marco, el director general de Turismo e Inversiones, Lionel Dahir, adelantó que el nuevo producto turístico “promete convertirse en uno de los grandes atractivos de la temporada. Ya estamos pensando en las vacaciones de invierno y las próximas de verano”.

Por su parte, el director de Turismo local, Jonatan Rodríguez, anticipó que la experiencia conjunta tiene varias fases. “Estamos en una etapa de ordenamiento de las cartas turísticas de cada uno de los municipios, combinando ofertas y servicios. Hoy lo estamos socializando a la ruta de sabores. Luego se buscará comercializar a través de agencias de viajes con un fantour”, afirmó.

El funcionario destacó la colaboración de las ciudades que apuntan a generar más oportunidades. “Con el gobierno de los municipios la intención es posicionar a InFusión como una oferta vendible a todo el país. Se pone en marcha un plan de marketing con la presentación de la identidad de marca para que funcione y se mantenga en el tiempo”, cerró.

Este acuerdo tripartito tiene como objetivo incrementar la estadía promedio de los visitantes, generar mayor movimiento económico en Posadas, integrar destinos y fortalecer el trabajo regional. Además, potenciar productos identitarios de Misiones y crear una experiencia turística diferenciada y comercializable durante todo el año.