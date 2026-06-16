Los operativos descentralizados permiten acercar servicios de vacunación, castración y controles clínicos, promoviendo el cuidado integral de perros y gatos.
El IMUSA fortalece la atención veterinaria en los barrios
A través de sus operativos , el Instituto Municipal de Sanidad Animal (IMuSA) continúa acercando prestaciones veterinarias a distintos puntos de la ciudad, facilitando el acceso de las familias al cuidado responsable de sus mascotas.
Durante las jornadas, se brindan controles clínicos, vacunación antirrábica y turnos para castraciones, con el objetivo de promover la prevención y garantizar una mejor calidad de vida para las mascotas.
Martes 16/06
-OPERATIVO VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA. 08 a 11 h
Bº A4, CALLE 180, CASA 13
-OPERATIVO VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA. 08 a 11 h
Bº STEPA, LOTE 11
Miércoles 17/06
-OPERATIVO INTEGRAL, Q.M. Y VAC. ANT. 08 a 11 h
CH 181, CALLE ESPERANZA, PLAYON DEPORTIVO
Jueves 18/06
-QUIRÓFANO MÓVIL MATUTINO. 08 a 11 h
Bº A4, CALLE 180, CASA 13
-OPERATIVO VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA. 08 a 11 h
Bº RINCON DEL SUR, ENTRE 123 Y 188, PLAZA
Viernes 19/06
-OPERATIVO INTEGRAL, Q.M. Y VAC. ANT. 08 a 11 h
Bº LOS LAPACHITOS, CALLE 150 Y 75A