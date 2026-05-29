Según datos de la Dirección de Comercio de la Municipalidad de Posadas, en abril de 2026 se registraron 97 altas de contribuyentes en la ciudad, se entregaron 35 certificados de cese de contribuyentes, dejando la cantidad de contribuyentes netos en el Municipio fue de 62.

La ciudad de Posadas registró durante abril un crecimiento en los indicadores vinculados a nuevos contribuyentes y habilitaciones comerciales, de acuerdo con datos elaborados por el área de Gestión de Datos de la Municipalidad de Posadas en base a información de la Dirección de Comercio.

A estos números, que confirman una tendencia positiva, debe sumarse la inauguración hoy del segundo local de la firma McDonald’s con 60 nuevos puestos de trabajo cubiertos con el acompañamiento de la Oficina de Empleos comunal.

Durante el mes de abril se contabilizaron 97 nuevas altas de contribuyentes, lo que representó un incremento del 32,9% mensual y del 31,1% interanual, alcanzando además el valor más alto para un abril de los últimos tres años. En paralelo, las bajas descendieron a 35 casos, permitiendo un saldo positivo de 62 contribuyentes netos.

En cuanto a la actividad comercial, se registraron 82 nuevas habilitaciones, con un crecimiento del 60,8% respecto de marzo y del 110,3% en comparación interanual. Además, se concretaron 119 renovaciones comerciales durante abril.

Entre los principales rubros declarados se destacaron las actividades vinculadas a ventas al por menor, junto con servicios inmobiliarios, alquileres y servicios empresariales.

Los datos reflejan una dinámica positiva en la actividad económica local y un sostenido movimiento en la apertura y formalización de nuevos emprendimientos comerciales en la ciudad.

Link al informe completo:

https://datos.posadas.gob.ar/2026/05/27/habilitaciones-comerciales-y-contribuyentes-abril-2026/