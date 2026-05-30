El programa impulsado por el Gobierno de Misiones comenzará a funcionar de este lunes 1° de junio. La iniciativa contempla financiación en cuotas sin interés y reintegros para los usuarios, como parte de un esquema destinado a facilitar el acceso a servicios funerarios.

Una nueva herramienta promovida por el Gobierno de Misiones comenzará a funcionar a partir de este lunes 1 de junio. Se trata del programa Ahora Sepelios, destinado a acompañar a las familias en un complejo contexto económica nacional. Así, tiene por objetivo brindar un respaldo ante el elevado costo de los servicios financiero.

La iniciativa entrará en vigencia este lunes 1° de junio y se extenderá, en principio, hasta el 31 de diciembre.

Cabe recordar que durante su discurso de apertura de sesiones legislativas, el gobernador Hugo Passalacqua explicó el alcance de la medida. “Si bien nuestros afiliados del IPS cuentan con cobertura total del servicio de sepelio, no ocurre así para otros trabajadores, autónomos o monotributistas”, señaló.h

En ese sentido, remarcó que el nuevo programa busca cubrir esa necesidad. “Por ello, creamos el programa ‘Ahora Sepelios’ que tendrá beneficios todos los días de la semana con la posibilidad de pagar en hasta 6 cuotas sin interés y con reintegro de hasta el 25% con las tarjetas de crédito”, detalló.

Detalles del programa Ahora Sepelios

El gerente de Casa Cúneo de Posadas, Juan Goya, destacó en diálogo con LT17 Radio Provincia de Misiones los alcances del programa y sostuvo que muchas personas no cuentan con recursos inmediatos para afrontar un sepelio. “El programa es muy necesario por la situación económica de la gente. El momento te encuentra desprevenido y uno nunca tiene ese dinero guardado para esas ocasiones”, expresó.

Al referirse al funcionamiento del programa, remarcó que uno de los principales beneficios será la financiación en una a 6 cuotas sin interés, junto con un reintegro para las familias. Detalló que la iniciativa tendrá un límite financiable de 816 mil pesos y un tope de reintegro de 56 mil pesos.

Sobre los costos actuales, Goya explicó que “un servicio de sepelio cuesta aproximadamente $1,3 millones, dependiendo de lo que la familia elija y el destino final que se le dé”. Señaló que los valores varían según se trate de inhumación en tierra, cremación, calicho o panteón, además del tipo de cajón seleccionado.

En relación al contexto económico, indicó que cada vez más personas recurren a tarjetas de crédito y a distintas alternativas de pago para afrontar el servicio. En ese sentido, explicó que en muchos casos se utilizan “dos o tres tarjetas de distintos familiares para resolver el costo total”.

Así, la iniciativa se enmarca en una serie de programas provinciales orientados a acompañar a la población en gastos esenciales, especialmente en un complejo contexto económico nacional.