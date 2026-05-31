La jornada “Jóvenes Mundialistas” combinará actividades recreativas, competencias y una expo temática en el Parque República del Paraguay. También habrá premios, DJ en vivo y espacios para emprendedores locales.

Esta tarde, el Parque República del Paraguay de Posadas será escenario de “Jóvenes Mundialistas: Expo, kermés y juegos”. Se trata de una propuesta destinada a las juventudes misioneras que combinará actividades recreativas, competencias, música y espacios para emprendedores con temática futbolera. La jornada es organizada de manera conjunta por la Subsecretaría de la Juventud y la Subsecretaría de PyMEs y Emprendedurismo.

Uno de los principales atractivos será el intercambio masivo de figuritas del álbum del Mundial. Los jóvenes podrán completar colecciones y compartir la experiencia junto a otros fanáticos del fútbol. Además, habrá animación en vivo, música con DJ y una expo de emprendedores con stands intervenidos bajo los colores y las identidades de distintas selecciones.

La convocatoria también está abierta para emprendedores de entre 16 y 35 años que quieran comercializar productos inspirados en la temática mundialista. Desde la organización aclararon que quienes no cuenten con artículos específicos, podrán participar decorando sus espacios con camisetas, banderas y elementos representativos de sus selecciones favoritas.

Las inscripciones para participar como emprendedores continúan habilitadas a través del formulario oficial: Formulario de inscripción para emprendedores

Durante la tarde también se desarrollarán distintas actividades recreativas y desafíos para el público. Entre las propuestas se destacan los “penales imposibles” y competencias de freestyle con pelota de fútbol, tenis y ping pong. Allí, los participantes podrán demostrar habilidades y destrezas.

Además, se realizará un torneo de truco con inscripción previa mediante el siguiente enlace: Inscripción al torneo de truco.

Desde la organización adelantaron que habrá premios para participantes y ganadores de las distintas competencias. También invitaron al público a asistir con camisetas, banderas y accesorios mundialistas. Se realizará un reconocimiento especial al mejor look temático de la jornada.