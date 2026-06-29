La Municipalidad de Posadas ejecuta obras viales en la zona Sur. Los trabajos forman parte de un plan por etapas que busca acompañar el crecimiento urbano.

La Municipalidad de Posadas continúa con un plan integral de infraestructura en la zona Sur de la ciudad, donde se ejecutan obras de ampliación de avenidas, pavimentación y mejoras en la conectividad vial. Las intervenciones abarcan sectores como la avenida Alicia Moreau de Justo (ex Ruta 213), la avenida Venezuela y distintos barrios.

Uno de los primeros pasos del plan se concretó en 2020 con la construcción de una importante solución hidráulica en los barrios Sur Argentino y Acaraguá. La obra incluyó conductos de hormigón y trabajos complementarios que permitieron resolver inconvenientes provocados por las lluvias, sentando las bases para el desarrollo de nuevas intervenciones viales en toda la zona.

Las mejoras también alcanzaron a la avenida Venezuela, que pasó de ser un camino de tierra a contar con pavimento e iluminación LED en todo su recorrido. A ello se sumó la ejecución de cordón cuneta sobre la calle Figueredo, obra complementada con intervenciones hidráulicas para optimizar el drenaje pluvial y brindar mayor seguridad a los vecinos de los barrios Latinoamérica, Aeroclub Oeste, Aeroclub Este, Jardín y Los Álamos.

En este marco, el intendente Leonardo Stelatto destacó en sus redes sociales que las intervenciones responden a una planificación de largo plazo y que “el desarrollo de infraestructura tiene siempre el objetivo de que los vecinos de la ciudad vivan mejor”. En ese sentido, señaló que “son trabajos que se hacen por etapas, de manera planificada y que generan soluciones que perduran en el tiempo”.

Actualmente, los trabajos se concentran sobre la avenida Alicia Moreau de Justo, donde se construye un nuevo tramo de la colectora que contempla la ampliación de la calzada y nuevas paradas para el transporte público. En paralelo, el Plan Avenidas avanza sobre la avenida Ecuador, con el objetivo de mejorar la circulación.