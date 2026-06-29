El hospital público que trata la infertilidad sin costo desde hace más de una década

En el marco del mes de la fertilidad establecido por la Organización Mundial de la Salud, el Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga” sale a recordar a parejas misioneras que desde 2011, el hospital ofrece de manera completamente sin costo estudios y tratamientos para problemas de fertilidad a pacientes sin obra social, y acompaña hasta el diagnóstico a quienes sí la tienen.

El sector de fertilidad funciona con un staff de especialistas en medicina reproductiva que atiende tanto a mujeres como a hombres, y que insiste en un mensaje central: la consulta temprana es la herramienta más poderosa para evitar que un problema tratable se convierta en infertilidad definitiva.

Un servicio que existe y que hay que conocer

El doctor Juan Carlos Hobecker, jefe del Sector de Fertilidad del Madariaga, es directo cuando habla de la razón de ser del servicio en este mes particular. “Tenemos que reintegrar la información a los pacientes”, afirma

El esquema de atención que describe Hobecker distingue dos situaciones. Para el paciente sin obra social, el hospital cubre íntegramente tanto los estudios como el tratamiento. Para quienes tienen cobertura médica, el Madariaga acompaña hasta el diagnóstico, y a partir de allí la obra social toma la responsabilidad del tratamiento.

“El hospital desde 2011 ofrece esta prestación absolutamente sin costo para todos los pacientes de la provincia de Misiones”, subraya el especialista.

Más de una década de servicio ininterrumpido en fertilidad dentro del sistema público provincial es un dato que merece ser destacado, especialmente en un contexto en que los tratamientos de reproducción asistida en el sector privado representan costos que muchas familias no pueden afrontar.

Cuándo consultar: las señales que no hay que ignorar

La doctora Carolina Goetze, especialista en fertilidad del hospital, apunta al corazón del problema preventivo. Hay síntomas y antecedentes que deberían motivar una consulta antes de que la dificultad para concebir se instale, y sin embargo con frecuencia se subestiman o se atribuyen a otras causas.

“La consulta temprana es fundamental ante situaciones como ciclos irregulares, dolor intenso durante la menstruación, antecedentes de cirugías frecuentes o cualquier otro antecedente que pueda llegar a afectar la fertilidad, como infecciones o cirugías previas”, enumera Goetze.

Cada uno de esos factores puede estar comprometiendo silenciosamente la capacidad reproductiva de una persona que todavía no lo sabe.

La especialista también llama la atención sobre variables que se naturalizan y no deberían serlo. El cuidado ginecológico regular, los hábitos desde el inicio de la vida sexual y los métodos anticonceptivos utilizados forman parte de un historial que el médico especialista necesita conocer para hacer un diagnóstico preciso.

La infertilidad tiene una definición clínica precisa

Uno de los aportes más concretos que hace la doctora Goetze en su mensaje es establecer con claridad cuándo una situación deja de ser espera y pasa a ser infertilidad que requiere intervención médica. “Cuando una pareja busca durante el transcurso de un año, teniendo relaciones frecuentes, y no ha logrado el embarazo, debe consultar ya con un médico especialista en medicina reproductiva para poder llegar a un diagnóstico temprano”, define.

Ese umbral de un año es la referencia clínica internacional, y ponerla en palabras claras cumple una función importante: desactiva la espera indefinida y le da a la pareja un criterio objetivo para actuar.

La fertilidad también es una cuestión masculina

Un punto que tanto Hobecker como Goetze enfatizan es que la infertilidad no es un problema exclusivamente femenino. El Sector de Fertilidad del Madariaga cuenta con médicos especializados en fertilidad masculina, una dimensión que históricamente recibió menos atención pública pero que es clínicamente tan relevante como la femenina.

“Tenemos un amplio staff de médicos especializados en la medicina reproductiva”, señala Goetze, y esa pluralidad incluye explícitamente la atención del factor masculino. El diagnóstico integral de una pareja que no logra concebir requiere estudiar a ambos, y el hospital está en condiciones de hacerlo.

Fundación Parque de la Salud: la inversión coordinada que sostiene la medicina de alta complejidad en Misiones

Que el Hospital Madariaga pueda ofrecer desde hace más de una década un servicio de fertilidad gratuito, con especialistas formados en medicina reproductiva y capacidad diagnóstica integral, no es un hecho aislado. Es el resultado de una política sostenida de inversión en tecnología calificada y de la coordinación institucional que articula la Fundación Parque de la Salud con el conjunto del ecosistema sanitario de la provincia.

La Fundación opera como el motor estratégico que hace posible que el sistema público misionero incorpore y mantenga especialidades de alta complejidad que en otros contextos quedan reservadas al sector privado. Su trabajo coordinado con el Madariaga y las demás instituciones del Parque garantiza que la calidad de atención no dependa del bolsillo del paciente, sino de la decisión política y técnica de construir un sistema de salud que llegue a todos. En el caso de la fertilidad, esa decisión tiene nombre, fecha de inicio y miles de familias misioneras que encontraron en el hospital público la respuesta que necesitaban.