Energía de Misiones continúa trabajando para superar los efectos del temporal sobre las redes eléctricas.

Durante todo el fin de semana, las cuadrillas trabajaron de manera ininterrumpida para atender las contingencias en distintos puntos de la provincia, tarea que posibilitó reestablecer todas las líneas de media tensión afectadas y recuperar el suministro en grandes zonas. El trabajo demandó equipos desplegados en las áreas más comprometidas, especialmente en el centro y Norte del territorio, y el refuerzo de personal proveniente de diferentes localidades.

Este lunes, las tareas continúan para superar inconvenientes en líneas de baja tensión, con usuarios individuales de Puerto Iguazú y zonas rurales de El Soberbio, San Vicente y Campo Grande, entre otroEl Desde Energía de Misiones se procedió al traslado del equipo de Redes Interior con el objetivo de normalizar el servicio en el menor tiempo posible.