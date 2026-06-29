Energía de Misiones continúa con los trabajos de mejora del servicio eléctrico mediante la ampliación de la red troncal que beneficia a los barrios Unidos, 25 de Mayo, Las Quintas, Progreso, 51 Viviendas, San Roque y San Cayetano de la localidad de San Vicente.

La obra contempla la instalación de una línea de media tensión de 13,2 kV, compacta, de 600 metros de extensión, con conductor de 95 mm² en doble terna sobre estructuras de hormigón armado.

Esta nueva infraestructura duplica la capacidad de transporte de energía y fortalece el sistema eléctrico de la zona. Además, las estructuras quedaron preparadas con herrajes para incorporar una nueva terna en el futuro, en previsión del crecimiento demográfico de la localidad y con el objetivo de mejorar la calidad del servicio eléctrico para los vecinos.