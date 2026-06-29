Tras empatar 1-1 en los 120 minutos, el seleccionado de Alfaro se impuso por 4-3 desde los doce pasos para festejar la clasificación

Durante la primera mitad, Paraguay aplicó una táctica similar a la de Boston contra Australia, apelando a una sólida disposición defensiva, pero con mayores ambiciones ofensivas. Aunque Alemania manejó el ritmo y la posesión del balón, el combinado dirigido por Gustavo Alfaro exhibió una fisonomía compacta en su retaguardia, cerrando caminos y desesperando la generación de juego de la escuadra teutona.

La resistencia dio sus frutos en el tramo final del periodo de la manera más efectiva: la Albirroja apostó a la practicidad y, mediante un soberbio e histórico golpe de cabeza de Julio Enciso, logró romper el cero a los 42 minutos para decretar el 1-0 parcial con el que ambos equipos se retiraron al descanso.

En el complemento, la dinámica del encuentro forzó la lógica reacción del gigante europeo, cuatro veces campeona del mundo, que no tardó en encontrar la paridad utilizando la misma fórmula que Paraguay propuso: el centro, la cabeza y el gol. Ante el cerrojo paraguayo, Alemania empezó a explotar el juego aéreo y, en el minuto 53, Kai Havertz ganó la posición en el área para conectar un frentazo que estableció el 1-1.

A partir de la igualdad, el trámite ingresó en un terreno de máxima tensión táctica, dejando abierta una definición dramática en estos dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

En tiempo suplementario, Paraguay y Alemania no se sacaron diferencias, a pesar de que los germanos macaron un gol que, finalmente, fue anulado por el VAR. En los penales, Gill fue más atajando el penal de Havertz y Woltemade Paraguay está clasificado.

De entrada, Orlando Gill demostró que iba a ser su tarde, al haberle atajado a Kai Havertz el primer disparo de la tanda, un remate hacia la izquierda del arquero que no representó demasiado esfuerzo para el futbolista de San Lorenzo. Mauricio Magalhaes, después, fue quien le dio la ventaja a Paraguay y, desde ese momento, Alemania comenzó a correr de atrás.

Luego de los remates anotados de Gustavo Gómez, Matías Galarza Fonda y Jamal Musiala, Gill puso match point a Paraguay al contener el disparo de Nick Woltemade, otra vez con un intento hacia su palo izquierdo. Sin embargo, Antonio Sanabria remató ancho y su disparo se fue lejos, dándole vida a los teutones. Fue Nadiem Amiri quien aprovechó ese fallo y volvió a poner a su equipo en carrera, con un remate al palo opuesto de Gill, que en esa se la jugó hacia la derecha.

Como si esto fuera poco, Fabián Balbuena no esquinó bien su intento, Manuel Neuer le adivinó el palo y contuvo su remate, dándole otra vez aire a su seleccionado. Sin embargo, Jonathan Tah la tiró a las nubes y fue José Canale quien, con un potente y alto remate, puso la pelota lejos de Neuer, en el fondo de la red y desató la locura guaraní en Boston.