Bajo una agenda centrada en el diálogo con las provincias, el gobernador Hugo Passalacqua recibió en Misiones al senador nacional por San Juan, Sergio Uñac, y al diputado nacional por Buenos Aires, Nicolás Trotta. El legislador sanjuanino se encuentra en la provincia en el marco de una recorrida nacional para interiorizarse sobre la realidad de las economías regionales y mantener encuentros con gobernadores, intendentes y distintos sectores. Durante su estadía visitará localidades misioneras para conocer la producción, el turismo y otras actividades vinculadas al desarrollo provincial.

El gobernador Hugo Passalacqua recibió en la Residencia Oficial al senador nacional Sergio Uñac, y al diputado nacional Nicolás Trotta, quienes visitan Misiones en el marco de una recorrida por distintas provincias argentinas para conocer la situación de las economías regionales y mantener encuentros con referentes institucionales y sectores productivos.

A través de sus redes sociales, el mandatario destacó la visita y expresó que «fue un gustazo recibir a un gran amigo como Sergio Uñac, senador de la Nación y quien supo ser un gran gobernador de la querida San Juan en dos ocasiones. Junto al diputado nacional Nicolás Trotta viene a recorrer nuestra producción y paisajes en su voluntad de construir su proyecto de un gran país federal».

UNA AGENDA FEDERAL CENTRADA EN LAS ECONOMÍAS REGIONALES

Durante el encuentro, Sergio Uñac, quien ya manifestó su deseo de ser candidato presidencial para 2027, explicó que la visita forma parte de una recorrida nacional que inició días atrás en Santiago del Estero y Catamarca, con el objetivo de dialogar con gobernadores, intendentes y ciudadanos para conocer en profundidad la realidad de cada provincia. «Estoy muy contento de visitar al gobernador de Misiones. Hemos tenido con Passalacqua una historia en conjunto desde 2015, en mi primer período como gobernador. Fue un momento donde trabajamos codo a codo, se conseguían cosas y hacíamos sentir que Misiones y San Juan, dos provincias del interior, marcaban un rumbo», expresó.

«Ha llegado el tiempo de poder escuchar. Tenemos que salirnos quizás de los gritos, de las tensiones que la propia política le genera a la política, pero que también le genera a la sociedad argentina. Es momento de visitar el país, de conocer cada una de las provincias», señaló.

El senador sostuvo que el recorrido busca ampliar el conocimiento del interior profundo y comentó que «creo que las economías regionales atraviesan una situación extremadamente delicada. La yerba mate, el tabaco, el propio turismo también, como pasa en la provincia de San Juan. Lo mismo ocurre con la vitivinicultura o con el tomate para industria». «Abrirse al mundo es un paso muy, muy razonable, pero abrirse al mundo en detrimento del trabajo argentino, de la industria nacional argentina, me parece que ese es un paso el cual está generando muchas complicaciones a la familia argentina», añadió.

Puntualmente, declaró que «muchas veces me han preguntado qué le parece el equilibrio fiscal que supuestamente ha logrado el gobierno nacional respecto de las cuentas macro. Yo le digo que, si ese equilibrio fiscal fuese así, está muy bien. El problema es que ese desequilibrio que antes tenía el Estado se lo han pasado a las familias argentinas. El Estado supuestamente está equilibrado, pero la familia argentina no puede llegar, el que tiene trabajo, ni siquiera llega el día 15».

Por último, informó que su recorrida continuará en Corrientes luego de visitar las localidades misioneras de Leandro N. Alem y Apóstoles para conocer la producción local.