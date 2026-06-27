Un total de catorce empresas de Misiones participará en la Feria Artefacta, uno de los eventos más importantes del sector del mueble en Argentina. La exposición se realizará del 29 de junio al primero de julio en la Rural de Buenos Aires y ofrecerá rondas de negocios, espacios de exhibición y oportunidades para establecer nuevos vínculos comerciales.

La propuesta buscará fortalecer la presencia de la industria misionera en mercados nacionales e internacionales. Además, permitirá mostrar la oferta de muebles, piezas y componentes fabricados en la provincia, con el objetivo de generar nuevas oportunidades para el sector.

En diálogo con LT17 Radio Provincia de Misiones, la jefa del Departamento de la Cadena de Muebles y Maderera del Ministerio de Industria de Misiones, Tabita Giménez, explicó que se trata de una feria “muy importante a nivel país porque reúne a toda la línea hogar, todas las cadenas de comercialización. Hipermercados y revendedores van a estar convocados, hay una participación asegurada de compradores”.

Asimismo, detalló que la delegación provincial tendrá dos modalidades de participación. “Por un lado, habrá una exposición para las empresas que ya tienen productos terminados y otro es para empresas que empiezan a remanufacturar”, informó Giménez.

La funcionaria también destacó el acompañamiento que brinda el Ministerio de Industria para fortalecer el crecimiento de las empresas. “Las ayudamos justamente en esas acciones de rondas de negocio para lograr un vínculo con su potencial cliente”, detalló.

Además, remarcó que la provincia cuenta con condiciones para competir en mercados cada vez más exigentes. Si bien reconoció que el desafío consiste en posicionarse entre las principales marcas nacionales e internacionales, sostuvo que Misiones posee un importante potencial de desarrollo.

“Podemos hacer relevancia, no sólo como proveedora de materia prima, sino de procesos productivos, ya sean en producto terminado, pero también pueden ser incorporados a otras estructuras más grandes, empresas más grandes, para lograr alianzas estratégicas”, recalcó.