El gobernador Hugo Passalacqua presidió, junto al Ministro de Justicia de la Nación Juan Bautista Mahiques, la apertura del COFEJUS. El evento reunió a autoridades judiciales nacionales y provinciales para fortalecer la articulación de políticas públicas vinculadas al sistema de justicia.

Passalacqua encabezó la apertura del Consejo Federal de Justicia en Iguazú

En el Hotel Gran Meliá Iguazú se realizó la apertura de la jornada de trabajo del Consejo Federal de Justicia (COFEJUS), el principal ámbito de articulación entre el Ministerio de Justicia de la Nación y las provincias para la coordinación de políticas públicas destinadas al fortalecimiento del sistema judicial. El acto inaugural contó con la participación del gobernador Hugo Passalacqua, quien dio la bienvenida a las autoridades nacionales y provinciales junto al ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques.

Passalacqua agradeció al ministro de Justicia de la Nación la elección de la provincia de Misiones como sede de la jornada y destacó que “nuestra visión no es la nación y la provincia, sino que las provincias somos la nación“. El gobernador remarcó además que para Misiones significa mucho el proyecto nacional de fortalecimiento de la justicia federal en zona de frontera, ya que la provincia “está metida entre Brasil y Paraguay eso tiene que tener una atención particular”, afirmó.

Planificación conjunta para optimizar recursos

Por otra parte, el gobernador destacó la necesidad de un trabajo coordinado entre los distintos niveles del Estado, con una planificación conjunta que permita la optimización de recursos y respuestas más ágiles a las demandas de la comunidad.

El mandatario remarcó que los municipios cumplen un rol fundamental por su cercanía con los vecinos y su capacidad para identificar las necesidades de cada territorio. Así, consideró indispensable el fortalecimiento de la articulación permanente con los gobiernos locales para el avance en políticas públicas más eficientes y con mayor alcance.

En representación de Misiones, estuvieron presentes el ministro de Gobierno de la provincia, Marcelo Pérez, y la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori. Además, participaron ministros, secretarios, subsecretarios y representantes de las áreas de Justicia de todas las provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fortalecimiento del sistema judicial

Durante la apertura se realizó la presentación institucional del COFEJUS y de las principales líneas de gestión impulsadas por el Ministerio de Justicia de la Nación. Posteriormente, tuvo lugar la elección de las nuevas autoridades del Consejo, seguida por el inicio de las mesas de trabajo.

A lo largo de la jornada se abordaron distintos ejes vinculados al fortalecimiento del sistema judicial: la coordinación federal de políticas criminales, el fortalecimiento de las justicias de paz, el acceso a la justicia, la mediación, la incorporación de innovación tecnológica a los procesos judiciales y la cooperación entre jurisdicciones, con especial atención a los sistemas de adopción y la protección del interés superior del niño.

La realización de este encuentro en Puerto Iguazú reafirma el compromiso de Misiones con el fortalecimiento del federalismo, la cooperación institucional y la construcción de políticas públicas orientadas a garantizar una justicia más cercana, moderna y accesible para toda la ciudadanía.

Iguazú: una postal que ilustra lo que significa el COFEJUS

En sus palabras inaugurales, el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, agradeció a Misiones por ser sede del evento nacional. “No es casual que nos encontremos en este lugar. Iguazú es literalmente el punto donde convergen tres países y donde dos ríos se unen para formar una de las postales más impresionantes del mundo. Me parece una buena imagen para pensar en lo que es el COFEJUS”, explicó.

Con esa comparación, el funcionario hizo referencia a la confluencia en el COFEJUS de 24 jurisdicciones distintas, cada una con su propia historia, sus propios desafíos y su propia idiosincrasia para el trabajo conjunto por un objetivo en común. También afirmó que Iguazú es un lugar indicado para pensar una política de justicia más allá de la provincia de Buenos Aires.

En ese punto, reivindicó el federalismo como un método de trabajo que implica la escucha a las provincias, el entendimiento de sus necesidades específicas y la construcción de soluciones a medida, “en lugar de imponer recetas uniformes que no contemplan la enorme diversidad de nuestro país”, expresó.

El compromiso nacional de reivindicar el federalismo

Durante su exposición, el ministro Mahiques reafirmó el compromiso del Gobierno nacional con una gestión federal de la justicia basada en el trabajo conjunto con las provincias. “No entendemos la relación con las provincias como una relación de tutela ni mucho menos de imposición. La entendemos como una relación de trabajo articulado, provincia por provincia, de acuerdo con lo que cada una necesita”, indicó.

En ese sentido, destacó que las realidades y desafíos de cada jurisdicción son diferentes, por lo que las políticas públicas deben adaptarse a cada contexto. “No hay una sola provincia igual a la otra y por eso no puede haber una única política que sirva de la misma manera para las 24 jurisdicciones”, sostuvo, al tiempo que recordó la firma de 30 convenios de colaboración con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, diseñados en función de sus necesidades específicas.

El funcionario también puso en valor al Consejo Federal de Justicia como un ámbito de construcción de consensos entre la Nación y las provincias. “No venimos acá a uniformar, venimos a coordinar; venimos a encontrar entre las 24 jurisdicciones y la Nación los puntos de acuerdo que nos permitan avanzar, sin resignar la autonomía de ninguna provincia ni las particularidades de ningún sistema judicial local”, afirmó.

Finalmente, ratificó la decisión de profundización de la presencia territorial del Estado en materia judicial y aseguró: “Nuestro compromiso es que la federalización de la justicia deje de ser una aspiración retórica y se convierta en una práctica cotidiana de gestión”. Además, concluyó que “gobernar la justicia de manera federal significa, ante todo, cogobernarla junto a las provincias y no a pesar de ellas”.

El desafío: aunar políticas entre todos

Por su parte, el ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez, resaltó el objetivo principal del COFEJUS: la coordinación de políticas respecto al accionar de la justicia en materia legal, el impulso de cambios y modernizaciones en el ámbito de la esfera judicial, la promoción de leyes y la unificación de criterios en los procesos judiciales.

En ese marco, reflexionó sobre la celeridad y la accesibilidad, dos de los principales desafíos que se le exige hoy al sistema judicial argentino. “Hoy los desafíos que demanda la justicia tienen que ver con el acceso rápido ágil con un lenguaje más terrenal, más de las personas comunes; además de la digitalización. Además eso requiere aunar políticas entre todos, básicamente este encuentro es eso”, agregó.

Cabe mencionar que Pérez fue elegido por unanimidad como vicepresidente primero del COFEJUS para el próximo período, un reconocimiento al trabajo que Misiones desarrolla en materia de articulación institucional y fortalecimiento de las políticas públicas vinculadas al sistema de justicia. La designación consolida el protagonismo de la provincia en el ámbito federal y le permitirá la integración de la conducción del organismo junto a representantes de otras jurisdicciones del país.

Una justicia misionera más cercana e inclusiva

La provincia de Misiones se destacó con la presentación de tres propuestas articuladas para el fortalecimiento del acceso a la justicia y la promoción de una mirada más inclusiva. La primera propuesta compartida fue “Jueces en la Escuela”, una iniciativa del Poder Judicial de Misiones que promueve el vínculo entre magistrados y estudiantes que cursan el nivel secundario, para el fortalecimiento de la formación ciudadana, el conocimiento de los derechos y el acceso a la justicia desde edades tempranas. La exposición estuvo a cargo de la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, quien compartió la experiencia provincial como un modelo de referencia para otras jurisdicciones del país.

“Jueces y secretarios van a la escuela no a enseñar derecho sino a escuchar y explicar. Hoy estamos con la Ley Penal Juvenil por ejemplo, tratando que nuestros jóvenes de cuarto y quinto año entiendan que lo que antes era una broma ahora puede ser un delito”, explicó. A su vez, resaltó que el objetivo de esta propuesta es que “la juventud entienda que la división de poderes implica un gobernador, un presidente de la legislatura y un presidente del superior y que esas personas tienen cara y acompañan”.

La segunda propuesta presentada por Misiones fue el programa Identidades, un ciclo de entrevistas en formato de videos de YouTube y Spotify donde el Superior Tribunal de Justicia da visibilidad a los integrantes del poder judicial para el retrato de su faceta de personas, con todas sus vulnerabilidades. “Con esto pretendemos mostrar que trabajamos en la justicia atendiendo el problema de las personas”, explicó Venchiarutti. Finalmente, la última propuesta presentada por la provincia fue la Ley IV – N.º 96, conocida como la Ley para la Elaboración de Sentencias de Fácil Comprensión.