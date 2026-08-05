El desarrollo de un sistema de baja presión generará condiciones meteorológicas inestables entre este miércoles y el jueves, con tormentas, vientos intensos y un posterior descenso de las temperaturas en toda la provincia.

Un proceso de ciclogénesis afectará entre este miércoles y el jueves a gran parte del país y generará un marcado cambio en las condiciones meteorológicas en Misiones. El fenómeno traerá lluvias de distinta intensidad, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y un descenso de la temperatura hacia el cierre de la semana.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), un sistema de baja presión comenzará a profundizarse sobre el este del país y avanzará hacia el noreste. Ese escenario favorecerá el desarrollo de tormentas que alcanzarán a las provincias del NEA, entre ellas Misiones.

En la provincia, la Dirección General de Alerta Temprana informó que este miércoles persistirá la inestabilidad con cielo mayormente nublado, lluvias débiles y tormentas aisladas, especialmente durante la mañana. Las condiciones responderán a la influencia del sistema de baja presión que se mantiene sobre la región.

Domingo inestable:

Para la jornada de este miercoles se estiman acumulados de lluvia de entre 2 y 9 milímetros. Además, soplarán vientos del noreste y norte con velocidades de entre 5 y 20 km/h, aunque las ráfagas podrían ubicarse entre los 20 y 50 km/h. La temperatura mínima se registraría en Leandro N. Alem con 16 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 26 °C en Eldorado.

Lluvias generalizadas cubrirán Misiones durante el jueves

El jueves se espera la etapa de mayor intensidad del fenómeno meteorológico. Los pronósticos indican lluvias y tormentas generalizadas, algunas de fuerte intensidad, con mejoramientos temporarios y una rotación del viento del sector norte hacia el sur durante la noche.

En esa jornada podrían registrarse precipitaciones acumuladas de entre 10 y 40 milímetros. Los vientos oscilarán entre los 3 y 18 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h, mientras que el ingreso de una masa de aire más frío provocará un descenso de las temperaturas.

Para el jueves, la temperatura mínima se prevé en San Pedro, con 15 °C, y la máxima alcanzaría los 26 °C en Posadas. Con el avance del frente, el ambiente se tornará más fresco y marcará el inicio de un cambio de las condiciones meteorológicas hacia el final de la semana.