En la Cumbre Mundial de Gobernabilidad y Democracia ODM, el gobernador de Misiones reivindicó el diálogo, el respeto y el consenso como claves para una convivencia democrática, en contraste con el clima de hostilidad creciente entre el Gobierno nacional y las provincias.

En un informe emitido por el “Noticiero Central” de Canal Doce, se abordó el caso la concordia misionera entre los poderes del Estado y la relación entre Nación y provincias. Justamente, la nota dio cuenta del discurso del gobernador Hugo Passalacqua en la VIII Cumbre Mundial de Gobernabilidad y Democracia ODM, que tuvo lugar en la ciudad misionera de Montecarlo, donde reivindicó el consenso como herramienta para garantizar la gobernabilidad.

“El concepto de gobernabilidad nos remite al gobierno central y a las provincias. A mí me remite inmediatamente a eso. A otros le remitirá otra cuestión, pero a mí me remite a eso. Y hemos salido a resolverlo en la provincia de Misiones, gracias a un pueblo extremadamente inteligente como es el misionero. Hay que respetar las esperanzas, las angustias, los deseos, los sueños, las frustraciones, los cinismos, las alegrías del pueblo de acá, el pueblo que votó una manera y a la vez tiene que estar exactamente lo mismo cuando a nivel nacional vota de otra manera”, dijo Passalacqua en el encuentrohttps://www.youtube.com/embed/nkKDPj1AHkw?feature=oembed

En la misma línea, el funcionario señaló que esa convivencia “es muy simple, acá se habla de consenso, de diálogo, de escuchada, ser cauto y ser prudente. Hay que entender que el otro aunque no aprecie como vos también tiene su legitimidad democrática a través del voto. Entonces, si uno lo ve desde esa perspectiva no produce ningún pudor. Es complementario”.

Kovadloff vinculó la autosuficiencia con la falta de espíritu republicano

En el mismo informe, se incluyó una entrevista televisiva a Santiago Kovadloff emitida por TN. Consultado sobre el conflicto político entre el presidente Javier Milei y los gobernadores, el filósofo señaló: “Yo tengo la impresión de que hay dos líneas dominantes en el modo de proceder del presidente. Una es la de la autosuficiencia. En el orden económico le ha dado resultados. Discutibles o no, ha llevado adelante una transformación que más allá de su consistencia es inédita y la hizo él. La hizo él. tuvo autonomía, autosuficiencia y autonomía”.https://www.youtube.com/embed/jXS-1H9zc3o?feature=oembed

“Ahora, en el orden de lo político, dejo los efectos políticos de la economía del lado por un momento, en el orden de lo estrictamente político, me parece que la autosuficiencia está impidiéndole a él concebir la política como un espacio de interdependencia que creo que es necesario para poder generar república”, añadió Kovadloff. “Creo que tenemos que comprender que hace mucho tiempo que un 9 de julio no es tan triste, tan desarticulado, donde ha privado la hostilidad por sobre el entendimiento y donde la memoria no ha cumplido ningún papel”, puntualizó.

El gobernador reivindicó la concordia y el diálogo con actores diversos como la Iglesia

El informe del “Noticiero Central” incluyó además un pasaje sobre el encuentro entre Passalacqua y el obispo de Posadas, Juan Rubén Martínez. La reunión ocurrió el pasado 9 de julio. En sus redes sociales, el mandatario expresó: “Agradezco profundamente a monseñor Rubén Martínez, obispo de la diócesis de Posadas, por la gentileza de recibirme en su casa para cerrar juntos esta jornada patria. Fue una grata oportunidad para reflexionar sobre el compromiso de la Iglesia con la historia y el presente de nuestra Argentina. Siempre es un privilegio y un valioso aprendizaje escucharlo. Su sabiduría ilumina”.

En el mismo aspecto, el audiovisual informó que durante los últimos días Passalacqua reiteró la necesidad de concordia entre los poderes del Estado. En esa línea, se resaltó la participación conjunta del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial en los actos por el Día de la Independencia en la provincia. Así como en la inauguración del juzgado de paz de la localidad de Ruiz de Montoya, el pasado martes, como ejemplo de la concordia misionera.

La tensión entre Nación y provincias escaló por el tratamiento de leyes claves

El informe también abordó el escenario de tensión entre el Poder Ejecutivo nacional y el Congreso a raíz del tratamiento de tres leyes: la moratoria previsional, el aumento jubilatorio y la emergencia en discapacidad. Las tres iniciativas obtuvieron amplio respaldo en ambas cámaras, pero el presidente anticipó que las vetará por considerarlas una amenaza a la estabilidad fiscal.

Canal Doce indicó que, de concretarse los vetos, se abriría un conflicto institucional sin precedentes. Estas normas fueron impulsadas con el apoyo de legisladores de todas las provincias y el Senado reafirmó su compromiso con su aprobación. La cámara alta, en la que están representadas las provincias, mantuvo su respaldo a los proyectos y dejó en evidencia la distancia entre los intereses regionales y la posición del Poder Ejecutivo nacional.