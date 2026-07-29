Docentes, policías y pasivos cobrarán con incremento salarial. En tanto que Salud Pública y el resto de la Administración Pública cobrarán con aumento desde agosto.

El gobernador Hugo Passalacqua anunció este martes el pago de los haberes para trabajadores activos y pasivos de la administración pública de Misiones, que se liquidarán con el nuevo régimen salarial escalonado.

La provincia vuelve a cumplir con el pago en tiempo y forma, una política que también alcanzó al medio aguinaldo, abonado dentro de los plazos previstos, en un escenario económico que contrasta con las dificultades financieras del país.

La medida forma parte de un esquema de recomposición salarial anunciado por el primer mandatario para los meses de julio, agosto y septiembre, que alcanza a docentes (un mayor impacto en los cargos con menores ingresos y poca antigüedad), fuerzas de seguridad, personal de salud, administración central, jubilados, pensionados y retirados.

El cronograma contempla la reapertura de las mesas de negociación con Salud y Administración Central en agosto para definir sus respectivas recomposiciones.

Cronograma General de Actualización Salarial

JULIO:

Docentes

Fuerzas de Seguridad

Jubilados y Pensionados

AGOSTO:

Personal Retirado

Mesa Salarial de Salud y Administración Central

SEPTIEMBRE:

Segunda etapa de actualización para Docentes y Fuerzas de Seguridad