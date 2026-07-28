28/07/2026 General

La Municipalidad de Posadas continúa con el Operativo Integral de Poda, un plan de mantenimiento del arbolado urbano que se desarrolla en distintos sectores de la ciudad con el objetivo de mejorar la seguridad, optimizar el estado de los espacios públicos y garantizar una adecuada gestión de los residuos verdes.

Durante la semana del 27 al 29 de julio, las tareas avanzan en la zona norte sobre las chacras 91 y 85, 232 y 77, 45 y 41, mientras que el último sector de intervención corresponde a las chacras 226 y 227. En tanto, los trabajos ya fueron finalizados en el sector de Riberas del Paraná.

En la zona sur, las cuadrillas trabajan en los barrios Santa Clara, El Progreso y Villa Dolores, Porvenir II e Itaembé Guazú – Sector 10. Además, ya concluyeron las tareas en Itaembé Miní Oeste y Miguel Lanús.

El operativo contempla poda, recolección y traslado de restos vegetales, permitiendo un abordaje integral del mantenimiento urbano en cada sector intervenido.

Los vecinos pueden consultar el avance del cronograma ingresando a posadas.gov.ar/poda o comunicándose a través de WhatsApp al 376-4680021 o a la línea gratuita 0800-888-2483.