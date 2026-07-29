Un motociclista de 30 años resultó lesionado en la noche del martes luego de colisionar de manera frontal contra un acoplado tipo semirremolque que se encontraba estacionado por un desperfecto mecánico sobre la calle Pionero Enrique Graef, en la localidad de Puerto Rico. A raíz del impacto, la víctima fue asistida por personal de emergencias y trasladada en ambulancia al hospital local.

El hecho ocurrió cerca de las 21:00, cuando, por causas que son materia de investigación, la motocicleta Zanella ZR250 impactó contra el acoplado detenido sobre la calzada. Efectivos de la Policía de Misiones realizaron las actuaciones de rigor en el lugar para establecer las circunstancias del siniestro, mientras se aguarda el parte médico sobre el estado de salud del conductor lesionado.