Un incendio registrado en la mañana de este miércoles afectó un depósito ubicado dentro del predio del Centro Recreativo Empleados de Comercio, sobre la Ruta Nacional 105. La rápida intervención de la Policía de Misiones y de la División Bomberos de Garupá permitió trabajar en el control del foco ígneo, sin que se registraran personas lesionadas, aunque sí importantes daños materiales.

El procedimiento se inició cerca de las 6, luego de un alerta emitido por el Centro Integral de Operaciones (CIO 911). Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el fuego se desarrollaba en una edificación utilizada exclusivamente para el almacenamiento de elementos. El encargado del predio manifestó que el inmueble no estaba habitado y que, de manera preliminar, el origen del incendio podría estar relacionado con una falla en el sistema eléctrico.

Mientras los bomberos continuaban con las tareas de sofocación y enfriamiento, la Policía llevó adelante las actuaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro. El hecho no dejó víctimas y los daños fueron únicamente materiales.