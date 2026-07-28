Habrá espacios de orientación vocacional, charlas y talleres, un sector de ciencia activa, además de propuestas culturales con música, bailes, gastronomía y actividades deportivas.

Expo Universitaria con más de 300 carreras

Posadas se prepara para recibir la 11º edición de la Expo Universitaria, que se desarrollará del 19 al 21 de agosto en La Cascada de la Costanera. El evento se consolida como un espacio clave para conocer la amplia oferta académica disponible en la ciudad y la región.

La actividad, organizada por la Agencia Universitaria, reunirá a instituciones de educación superior y universidades que expondrán más de 300 carreras. En este sentido, la propuesta busca orientar a los futuros ingresantes y acercarles herramientas para definir su camino académico.

Posadas

Durante la muestra, se habilitarán más de cien stands con información detallada, donde los jóvenes podrán acceder a un espacio exclusivo de orientación vocacional, además de charlas y talleres pensados para acompañar la elección de carrera.

Música en vivo y propuestas recreativas

Asimismo, se sumará un área de ciencia activa, junto con sectores gastronómicos y deportivos. La Expo también ofrecerá actividades culturales con música en vivo, bailes y propuestas recreativas que apuntan a generar un ambiente dinámico y participativo.

Desde la organización adelantaron que ultiman detalles para brindar disertaciones durante los tres días. “Queremos que los estudiantes encuentren respuestas y nuevas oportunidades”, señalaron desde la Agencia Universitaria.

La Expo Posadas Ciudad Universitaria es un evento clave en la agenda educativa de Misiones, no solo por la cantidad de participantes, sino por su capacidad de articular a instituciones públicas y privadas, nivel terciario y universitario, educación tradicional y nuevas tecnologías. A pocos días de su inicio, Posadas ya se prepara para recibir a una nueva generación de estudiantes con propuestas, recursos y oportunidades concretas.

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al 3764 118045, número habilitado por la organización para consultas y detalles sobre la programación.