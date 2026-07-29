Un jubilado de 75 años logró encerrarse en una habitación tras ser amenazado de muerte con un cuchillo por su hijo. La rápida intervención de la Policía de Misiones permitió ponerlo a salvo y detener al presunto agresor en Santa Ana.

Una rápida intervención de la Policía permitió rescatar a un jubilado de 75 años que tuvo que refugiarse bajo llave en su propia vivienda para escapar de las amenazas de muerte de su hijo, de 42 años, quien presuntamente lo intimidó con un cuchillo durante una violenta discusión familiar ocurrida en la noche del martes en Santa Ana. El acusado fue detenido en el lugar tras resistirse al procedimiento y no se registraron personas lesionadas.

El hecho ocurrió cerca de las 23, cuando la víctima solicitó auxilio a la Policía y manifestó que su hijo había ingresado a la vivienda en aparente estado de ebriedad. En medio del altercado, el hombre habría tomado un arma blanca y comenzó a amenazarlo de muerte, por lo que el jubilado logró encerrarse en una habitación hasta la llegada de los efectivos.

En pocos minutos, una patrulla de la comisaría local, con apoyo del Comando Radioeléctrico y de la Comisaría de la Mujer de Santa Ana, acudió al domicilio, resguardó al denunciante y procedió a la detención del presunto agresor, quien mantuvo una actitud hostil, se resistió al procedimiento.

Una vez controlada la situación, la víctima fue trasladada a la Comisaría de la Mujer para formalizar la denuncia correspondiente, mientras que el detenido quedó a disposición de la Justicia.