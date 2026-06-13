El gobernador Passalacqua participó este sábado de la misa central en honor al santo patrono de Oberá. La celebración coincidió con el aniversario de la creación de la Diócesis de Oberá y reunió a fieles, autoridades y miembros de la comunidad en una jornada de profundo significado religioso y social.

El gobernador Hugo Passalacqua acompañó esta mañana la misa central en honor a San Antonio de Padua, patrono de la ciudad de Oberá, celebrada en la Catedral San Antonio. La ceremonia fue presidida por el obispo de la Diócesis de Oberá, monseñor Damián Santiago Bitar, y congregó a una importante cantidad de fieles que participaron de las actividades organizadas en el marco de la festividad patronal.

La fecha coincidió además con el aniversario de la creación de la Diócesis de Oberá, erigida el 13 de junio de 2009 por el papa Benedicto XVI. Desde entonces, la sede episcopal se consolidó como un espacio de encuentro espiritual, social y comunitario para los habitantes de la zona centro de Misiones.

Cada año, la festividad de San Antonio de Padua convoca a vecinos y visitantes que participan de las distintas celebraciones religiosas y actividades comunitarias organizadas en honor al santo patrono. En este sentido y en reconocimiento a “su relevancia religiosa, cultural y social para la comunidad”, el Concejo Deliberante declaró de Interés Público Municipal tanto la celebración patronal como el aniversario de la diócesis. Asimismo, la Cámara de Representantes de Misiones manifestó su beneplácito por la conmemoración.

Acompañaron la celebración el intendente de Oberá, Pablo Hassan; la subsecretaria de Culto de la provincia, Rossana Barrios; el subsecretario de Gobierno, Daniel Behler; el presidente del Concejo Deliberante de Oberá, Pablo Ubillón; concejales, representantes de las fuerzas de seguridad, autoridades sanitarias, funcionarios municipales y referentes de distintas instituciones de la comunidad.

”SER CAPACES DE CONSTRUIR LA UNIDAD”

Durante su homilía, monseñor Damián Santiago Bitar agradeció la presencia de las autoridades y de las comunidades parroquiales de toda la diócesis, y destacó el significado especial de la celebración. En su mensaje, convocó a fortalecer la convivencia, el diálogo y el compromiso con el bien común. «Es crucial la conquista de la paz, de la unidad, de la amistad social y de la cultura del encuentro», expresó.

Al recordar la identidad de Oberá como Capital Provincial de la Paz, el obispo destacó la convivencia entre comunidades de distintos orígenes y credos que caracteriza a la ciudad. En ese sentido, afirmó que es necesario «ser capaces de construir la unidad, en la diversidad de miradas o costumbres, donde prevalece la salvaguarda de la dignidad de la persona humana y la búsqueda sincera del bien común por encima del individualismo o de los intereses mezquinos que siempre nos acechan».

Asimismo, anunció que el próximo año, cuando se cumplan 90 años de la creación de la parroquia San Antonio, la iglesia será consagrada en una celebración especial y elevada a la categoría de Santuario Diocesano, en reconocimiento a su relevancia espiritual, histórica y comunitaria para Oberá y toda la región.

Tras la misa central, la jornada continuó con las actividades tradicionales organizadas por la comunidad parroquial en honor a San Antonio de Padua, entre ellas la fiesta popular y el tradicional sorteo final del Bono San Antonio.